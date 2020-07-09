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DNF 《地下城与勇士》手游 App Store 开启预约：iPhone 5S 都能玩

2020/7/9 9:49:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月9日消息 此前《地下城与勇士》手游官方宣布将于 8 月 12 日正式上线，现在苹果App Store已经上架《地下城与勇士》手游预约，大小1.9GB，iOS 9.0 或更高版本。兼容设备：iPhone 5S、iPhone 6及以上。

【经典职业，焕新归来】

经典职业在指尖再次集结，多重分支为勇士成长之路带来更多想象，新增技能唤醒经典职业全新可能。觉醒！重新定义你的职业之路。

【多套技能组合，秀出你的战斗艺术】

创新连招、滑屏操作，海量技能随心组合，革新动作手游体验！总有适合你的连招秘技，带你回到那连招霸权的DNF时代。

【手游专属团本，勇士并肩作战】

围绕使徒的多人挑战在移动端再次展开，罗特斯Raid副本惊喜与挑战并存。阿拉德的冒险，再次开启！

【暴爽手感，超带感街机体验】

聚怪！连招！击杀！源自DNF端游的独特打击感将在手游中得到完美继承，绝无仅有的爽快体验助你冒险之路热血沸腾。

【史诗掉落，多套装备自由搭】

深渊史诗，幸运闪光，重新体验深渊闪光掉落时的心跳加速；怀旧装备再现阿拉德，多套装备随心搭，这次，谁才是天下第一套？

【远古副本再临，重返激斗战场】

探索王的遗迹，重逢悲鸣洞穴，再战机械牛！记忆封存的远古副本等待勇士重临挑战，随时随地印证你的战斗实力。

IT之家了解到，官方称 DNF 手游已经进行针对性的开发改善。例如，针对大家对按键自定义的需求，开发了多种按键模式和自由配置模式；增加需要队伍配合和操作挑战乐趣的新副本，以及新的人气职业、手游专属职业技能。

官方还表示，为了继承端游原汁原味的体验，让手游玩家也获得爽快的战斗感受，开发人员在端游复刻的基础上进行了深入的移动端优化。在画面上，沿用端游的 2D 像素风帧动画技术并全部进行重新绘制，以保证 DNF 独特战斗打击感的完美呈现；其次，为了连招的快感和多样化，DNF 手游坚持了技能的自由搭配，让每个职业约有 40 余个技能；同时，DNF 手游也保留了端游的技能中断释放机制，勇士们可以强制中断当前技能，并释放另一个技能，给战斗和连招将带来更多的选择，如此的操作深度也将为后续开展电竞赛事提供条件，让 DNF 手游拥有更多的可能。

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关键词：地下城与勇士DNF手游

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