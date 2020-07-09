【IT之家评测室】120Hz 高刷屏 + 5000mAh 大电池性价比之选，iQOO Z1x 体验

随着 5G 的全面普及，针对不同价位和不同层次消费人群的 5G 手机产品开始在市场上活跃起来，面向不同的用户需求，厂商们也都推出了差异化的 5G 手机产品，iQOO 今天推出面向主流市场的 5G 新品 iQOO Z1x，新款的 iQOO Z1x 手机拥有海蔚蓝、锐酷黑、水漾白三种配色。

IT之家已经拿到 iQOO Z1x 的海蔚蓝版本，接下来我们一起看看这款定位主流的 5G 手机产品表现如何。

外观

iQOO Z1x 手机正面采用了一块 6.57 英寸 LCD 极点全面屏，屏幕分辨率为 2408x1080，屏幕比例为 20:9。在色彩覆盖上，iQOO Z1x 手机覆盖 98% 的 sRGB 色域，并支持 DCI-P3 色域。

iQOO Z1x 这块屏幕刷新率为 120Hz 更高的刷新率能够带来更流畅的显示效果，这让我们在游戏以及日常的操作使用中能够感受到更加平滑的使用体验。iQOO Z1x 内置全局自适应刷新率功能，这允许设备在 120Hz、90Hz 和 60Hz 刷新率之前动态切换，以此保证更长的续航，达到性能与功耗的平衡。

除了更高的刷新率，iQOO Z1x 手机还采用 LTM 局部色彩映射技术，通过这一技术可以将图像内容分区，并根据环境光动态调节内容区的对比度，在户外强光环境下，iQOO Z1x 可以通过 LTM 技术有效的一直高光区过曝，并对暗部细节进行调整，增强手机屏幕清晰度，以此达到更好的显示效果。

iQOO Z1x 手机背面采用共提供三种配色，分别是海蔚蓝、锐酷黑和水漾白。IT之家拿到的海蔚蓝配色背部采用了类玻璃磨砂质感，拿在手中的质感不过，不易沾染指纹。在不同光线下看海蔚蓝配的 iQOO Z1x，透射出如深海一样的深浅光线。

iQOO Z1x 手机使用了 4800 万后置三摄像头，三颗摄像头分别是 4800 万像素主摄像头、200 万像素虚化摄像头、200 万像素微距镜头。

iQOO Z1x 所有按键都在手机的右侧中框位置，从上到下依次是音量键和锁屏 / 开关机键，其指纹识别模块与锁屏 / 开关机键融为一体。

接口方面，iQOO Z1x 底部拥有一个 USB Type-C 接口和 3.5 毫米耳机接口，iQOO Z1x 支持 33W FlashCharge 闪充技术，其内置 5000mAh 大电池，配合 FlashCharge 闪充充电头可以有效缓解日常的续航焦虑。

iQOO Z1x 手机包装盒内除了手机本体和三包材料，还有 1 个 33W FlashCharge 闪充适配器，1 个清水保护套。接下来，我们通过常见的使用场景，对 iQOO Z1x 进行简单的上手体验。

性能

iQOO Z1x 手机搭载骁龙 765G SoC，这颗 SoC 采用了 7nm EUV 制程工艺，其 CPU 部分采用与骁龙 855 相同的 Kryo 475 CPU，主频高达 2.4GHz。在图形表现上，骁龙 765G 采用了 Adreno 620 GPU。这颗 SoC 安兔兔理论跑分为 302465 分，Geekbench 5 单核得分 533 分，多核得分 1839 分，PCMark 工作 2.0 效能得分 7899 分。

图形表现上，iQOO Z1x 所搭载的骁龙 765G 的 3DMark Sling Shot 得分为 4381 分，Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 得分为 3266 分，Sling Shot Extreme Vulkan 得分为 3070 分。

谈完理论性能，我们再来看看 iQOO Z1x 内部的加速技术，iQOO Z1x 采用了 Multi-Turbo 3.5 多涡轮增速，这一技术包含中央核心加速引擎、AI 加速引擎、网络加速引擎、游戏加速引擎和编译增强加速引擎，通过多个引擎针对不同硬件进行底层优化，并智能分配系统核心资源，以此在多方面带来更多的提升。

针对游戏场景，iQOO Z1x 有着专门的游戏空间 3.5 和游戏魔盒，在专门的游戏模式下，iQOO Z1x 可以充分的调度系统资源给到相应的游戏应用。游戏魔盒功能允许用户在不受干扰的情况下畅快进行游戏，这项功能包含语音操控、手柄映射如旧、游戏倒计时等功能，另外 iQOO Z1x 还有支持 iQOO 电竞模式和 Monster 模式，这两个模式开启后将会进入深度免打扰以及操控性能深度优化，以此满足用户的日常游戏需求。

除了针对游戏的专门工具，iQOO Z1x 还加入了鹰眼显示增强技术，通过这项技术，在游戏过程中 iQOO Z1x 可以智能的调节画面显示效果，通过饱和度增加、记忆色保护、细节锐化等方式提高显示效果。

IT之家通过对《和平精英》手游进行测试，来看一下 iQOO Z1x 在 20 多分钟的游戏中帧率变化情况。作为一款吃鸡手游，《和平精英》游戏过程中因为地图宏大因此需要加载非常多的资源，在默认的 HDR 高清画质、开启抗锯齿情况下，iQOO Z1x 帧率稳定在 39 帧上下，基本上可以实现一个稳定流畅的游戏体验，这得益于 iQOO Z1x 多项针对游戏和硬件性能专门的优化，配合 iQOO Z1x 120Hz 的竞速屏，在游戏过程中会有一个非常顺畅的体验效果。

iQOO Z1x 所搭载的骁龙 765G SoC 支持 5G SA/NSA 双模网络，同时支持 5G+4G 双卡双待。为了取得更为稳定和更高质量的网络体验，iQOO Z1x 采用了多模态天线、侧边分布式天线。多模态天线采用 FPC 翻折设计，可以有效利用手机内空间；针对游戏等横屏场景，iQOO Z1x 内置侧边分布式天线，这样在横向持握状态下也有一个稳定的网络信号。

在楼宇、地下车库等网络盲点，iQOO Z1x 支持 HPUE 技术，那估计数可以提高信号穿透力和信号覆盖面，相比于传统方案可以提升 3dB 的传到功率，上行速率平均提升 30%。另外 4x4 MIMO 多重天线技术的应用也能更好的降低游戏等对网络要求较高条件下信号接受能力。

IT之家在有楼宇阻挡的室外环境对 iQOO Z1x 进行 5G 网速测试，在楼宇林立环境下，iQOO Z1x 连续两次测速下行速率在 650Mbps 上下，上行速率在 100Mbps 上下。属于一个不错的速度表现。

除了针对 5G/4G 网络的优化技术，iQOO Z1x 还支持双 Wi-Fi 加速技术，用户可以同时连接 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 网络，并根据实际场景智能加速。

从实际体验来看，iQOO Z1x 在高运算场景下性能表现尚可，在多种加速技术以及超级液冷散热技术的加持下，无论是 5G 网络还是日常使用，iQOO Z1x 都能带来一个不错的体验效果。接来下，我们一起看看 iQOO Z1x 在拍照上的表现如何。

拍照

iQOO Z1x 手机采用了后置 4800 万像素三摄，包括 4800 万像素主摄，200 万像素虚化摄像头，200 万像素微距镜头。在这个价位段，这一套三摄组合基本上可以满足我们日常的使用需求。

iQOO Z1x 还支持电影人像功能，可以在拍摄时突出主角，增加拍摄的行，另外，视频留色功能可以在拍摄时选择人物，被选取的人物录制时候时呈现彩色，周围背景会变味黑白色。

iQOO Z1x 继承了 vivo Hyper-HDR 逆光泡罩技术，这项技术可以有效的压制画面高光不过曝，这样能有效的提高画面在逆光下的动态范围，最大程度保证人物自然明亮，同时也有一个较好的细节表现。

接下来，我们看一下主摄样张（上传图片均有压缩）：

在常规场景下，iQOO Z1x 样张表现相对不错，无论是近距的花草还是远处的天空，iQOO Z1x 拍照表现令人满意，画面整体色彩还原精准，成像风格为 “所拍即所见”，画面的整体清晰度和白平衡表现都还不错。

在逆光和暗光情况下，iQOO Z1x 有着相对不错的观感，色彩非常浓郁，画面样张还有着非常高的动态范围，同时细节部分也能经得起推敲，基本上能够满足大多数人日常的拍摄需求。

iQOO Z1x 最吸引人的无疑是老照片修复功能，这项功能通过算法进行图像修复，可结合照片中的未污损区域进行修复合成。

另外一些老照片存在模糊、对焦不准情况，iQOO Z1x 的老照片修复功能也可以利用图像增强，以此去除图像噪点、模糊情况，并对图像分辨率进行质量增强。

充电

iQOO Z1x 采用 33W FlashCharge 技术，通过 11V3A 的适配器，可以实现快速电量补充。这项技术采用电荷泵技术和 FFC 技术，可以大幅度提高充电器电量转换率，以此缩短充电时长。

根据 iQOO 官方的数据，iQOO Z1x 可以在 30 分钟内充满 52% 的电。IT之家实测发现，iQOO Z1x 在零电量下充电 30 分钟，可以完成接近 50% 的电量补充，基本上与官方标称的速度一致。通过充电曲线我们发现，iQOO Z1x 在前 90% 的电池电量补充中采用线性直充的方式补充电量，后 10% 电量则功率逐渐降低，直到充满。

当然，iQOO Z1x 不光有强劲的充电能力，同时还有非常持久的续航表现，其内置 5000mAh 大电池，同时支持 VEG 能量守护技术，通过这项技术可以打通系统层与核心资源的处理策略、任务优先级、网络机制、App 调度机制等，更好的保证手机的续航。

总结

iQOO Z1x 作为一款面向主流市场的 5G 手机产品，其各方面表现基本上能够满足绝大数人的使用需求。如今，5G 手机已经下探到 1000-2000 元档位，这在 5G 手机成本上升的今天实属不易。

iQOO Z1x 从定位上看是一款走量的产品，在外观和设计方面却没有妥协，120Hz 高刷新率屏幕、33W FastCharge 闪充、5000mAh 大电池，这些对 iQOO Z1x 来讲是同价位产品难得一见的。对于那些对续航以及手机体验流畅度有更高要求的人群来讲，iQOO Z1x 是一个不错的选择。