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苹果向手游开发者下发通知，7 月 31 日是提交版号的最终期限

2020/7/9 13:03:47来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月9日消息  昨日有网友在 reddit 发帖称其收到了来自苹果的一封邮件。邮件内容是勒令开发者于 7 月 31 日之前向苹果 App Store Connect 提供所开发游戏在中国内地运营所需版号及相关支持文件，且苹果官方将于 7 月 31 日之后下架中国区所有无版号且带付费设计的手游产品（包括付费下载手游和内购手游）。

IT之家了解到，广电总局于 2016 年 6 月 2 日发布《关于移动游戏出版服务管理的通知》。国内正规厂商安卓渠道已于 2017 年就基本完成无版号游戏清理和封禁，但由于苹果 AppStore 在审核和复查工作上的机制，iOS 此前一直没能彻底清除此类游戏。

苹果于今年二月向广大中国开发者推送了一则公告，要求在开发者们 6 月 30 日前提交游戏相关版号和文件。苹果也严格按照该公告自 7 月 1 日起禁止无运营资质的游戏已上架中国区 App Store。

根据国家新闻出版署发布信息计算，今年 1 月至 7 月，国内共有 665 款游戏成功过审并获得版号。新京报曾报道，预估目前中国 App Store 在架游戏中需要上传版号的游戏应用占比高达 27.14%。

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关键词：苹果

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