外媒：TikTok 母公司字节跳动签署了印度新办公室的协议

IT之家7月9日消息 今日中午，36 氪援引彭博社消息称，TikTok 母公司字节跳动签署了印度新办公室的协议。

目前，协议具体内容尚不清楚。

此前，印度信息技术部 6 月 29 日宣布禁用抖音国际版 TikTok、微信、QQ 等 59 款中国应用。

IT之家了解到，SensorTower 数据显示，2020 年上半年，字节跳动 TikTok 下载量近 6 亿次。排名前三的市场为印度，巴西和美国，分别占 27.5%，9.6% 和 8.2%。