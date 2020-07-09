外媒：TikTok 母公司字节跳动签署了印度新办公室的协议

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IT之家7月9日消息 今日中午，36 氪援引彭博社消息称，TikTok 母公司字节跳动签署了印度新办公室的协议。
目前，协议具体内容尚不清楚。
此前，印度信息技术部 6 月 29 日宣布禁用抖音国际版 TikTok、微信、QQ 等 59 款中国应用。
IT之家了解到，SensorTower 数据显示，2020 年上半年，字节跳动 TikTok 下载量近 6 亿次。排名前三的市场为印度，巴西和美国，分别占 27.5%，9.6% 和 8.2%。
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