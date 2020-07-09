全球 Q1 智能手机应用处理器收益排名：高通、华为海思、苹果、三星、联发科

IT之家7月9日消息 Strategy Analytics 最新发布的研究报告显示，尽管在疫情期间，2020 年 Q1 全球智能手机应用处理器（AP）市场收益仍增长了 6%，达到 47 亿美元。

报告指出，高通，海思，苹果，三星 LSI 和联发科在 2020 年 Q1 占据了全球智能手机应用处理器（AP）市场收益份额的前五名。IT之家获悉，高通以 40%的收益份额保持领先，其次是海思（20%）和苹果（15%）。

Strategy Analytics：“高通凭借以 5G 为中心的旗舰智能手机应用处理器骁龙 865 及其 5G SoC 骁龙 765 / G 取得了良好的开端，这些应用处理器出现在顶级智能手机制造商推出的多款高出货量的智能手机中。Strategy Analytics 估计，2020 年 Q1，5G 智能手机应用处理器占高通智能手机应用处理器出货总量的 20%以上。然而，高通在该季度面临着 4G 和 5G 智能手机的激烈竞争。”

Strategy Analytics 表示：“尽管 COVID-19 疫情期间智能手机出货量下降，但在 5G 应用处理器平均售价上涨的推动下，智能手机应用处理器市场在收益方面却表现出显著增长。现在，许多 4G 旗舰应用处理器市场已转移到 5G，但 4G 在中端和低端仍继续表现良好。Strategy Analytics 认为，几乎所有主要的应用处理器供应商现在都已将重点转移到 5G 上，5G 智能手机应用处理器将推动 2020 年下半年的收益增长。”