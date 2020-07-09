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天府通：“成渝一卡通”今年内到来

2020/7/9 14:49:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月9日消息 积极融入成渝地区双城经济圈建设“2020 国有企业遂宁行”签约仪式7 月 8 日上午在遂宁举行。签约仪式上，成都天府通与重庆城市通卡就成渝公共交通票务互联互通互惠签订了战略合作协议。

天府通表示，技术人员正在努力推进工作，力争在今年内实现两地公共交通的互联互通，从服务四川到走向重庆。

IT之家此前报道，今年6月底开始，华为 NFC 的成都天府通卡开始招募众测用户。

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关键词：天府通公交卡

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