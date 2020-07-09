26 亿美元！Uber 买下外卖市场升舱票？

26.5 亿美元，收购意向达成。优步（Uber）在后疫情时代的布局也愈发显现。

美国当地时间 7 月 6 日，Uber 公司董事会宣布批准了一项决定：以约 26.5 亿美元收购美国外卖市场四强之一的 Postmates。

Uber 首席执行官达拉 · 科斯罗萨西 7 月 7 日对媒体表示，收购 Postmates 将帮助 Uber 在 2021 年实现盈利。“我们非常有信心，明年将实现盈利。”科斯罗萨西强调，公司将继续加强 Uber Eats 外卖业务的渗透率，在收购 Postmates 后尽快进入洛杉矶、凤凰城和拉斯维加斯等重要市场。

在今年初尝试收购外卖公司 GrubHub 未果后，Uber 几乎是举着钞票在市场上疯狂寻找收购对象。在确定拼车和外卖服务这两条主线后，Uber 为了加强其外卖营收能力殚精竭虑。最重要的是，从新冠肺炎疫情暴发至今，Uber 已裁减了超过 25% 的员工，同时不断加码网约车和外卖市场的业务扩展，目标只有一个——尽快盈利。

完成收购之后的全美外卖市场将变成三大玩家，其中之一或是 Uber eats+Postmates 的合体。未来的 Uber 能否在外卖市场完成反超，又能否借助这次收购实现营收和股价的双双逆袭？

为什么是 Postmates？

在 Uber 以 26.5 亿美元收购 Postmates 之后，其在美国外卖市场上的控制力将进一步加强。实际上，在 Uber 错失 GrubHub 之后，关于其接触 Postmates 寻求收购的传闻就甚嚣尘上。随着收购的水落石出，业界对于外卖市场甚至后共享出行市场的分析也纷至沓来。

Uber 在声明中强调，“ Postmates 与 Uber eats 是完美的高度互补”，因为两家公司都专注于不同的市场。由于 Postmates 在洛杉矶和美国西南部城市有着重要影响力，因此 Uber 未来将在这些原本难以渗透的市场小试牛刀，并且会继续保持 Postmates 的品牌优势。

相关报道称，如果该交易最终获得全体股东和监管机构的批准，Uber 将继续面向消费者 “保持 Postmates 应用的独立运行，并获得更高效、更完善的餐饮商家和交付网络的支持。”

显然，包括华尔街在内的各方声音，都比较看好这次交易。其中主要的原因，是 Postmates 令人瞩目的成长势头。

在新冠肺炎疫情爆发后，美国本土市场很多餐饮场所都纷纷关闭，但是外卖和快递业务却获得了突飞猛进的发展。用户不仅选择在家中 “禁闭 “，而且发现与外出到餐厅就餐相比，外卖还便宜很多。

因此，对于全美四大外卖平台（Doordash、Postmates、Uber eats 和 GrubHub）而言，这确实是重大利好。尤其是 DoorDash 更是因此业绩爆发，不过其他希望晋级为全美最大外卖平台的玩家，也看到了机会。

Uber 看重的 Postmates 牛在哪里？

在美国外卖市场，DoorDash、GrubHub、Uber Eats 和 Postmates 这四大巨头中，除了 Uber eats 以外，GrubHub 是美国外卖行业第一家上市公司；DoorDash 一度曾经占据了 45% 的市场份额；Postmates 则一直在追赶前三者。

Postmates 成立于 2011 年，一开始业务只要集中在曼哈顿区的 10 个街区，提供 1 小时即时配送服务，是一家做同城快递业务起家的外卖公司。由于其一小时即时配送业务的便利性，Postmates 很快在部分城市壮大起来，并得到资本市场的青睐。2013 年 5 月，Postmates 完成 500 万美元 A 轮融资。在 2015 年 11 月，Postmates 宣布收购 Sosh 公司及所有团队成员，Sosh 最大的资源就是拥有众多独家签约的独立餐厅和快餐店。

此后，Postmates 加快了向外卖市场的入侵步伐，融资也开始加快。2016 年 11 月完成 1.4 亿美元 D 轮融资；2018 年 9 月完成 3 亿美元 E 轮融资；2019 年 1 月完成 1 亿美元融资，此轮融资由 Tiger Capital 领投，BlackRock 以及其他早期投资机构如 Spark Capital 等跟投，投后估值达到了 18.5 亿美元。

尽管在食品配送市场四强之中，Postmates 只占很小的市场份额，但在几个关键市场却占据了重要地位。Postmates 是洛杉矶外卖市场的第一名，而 Uber 目前排名第四；在洛杉矶、凤凰城和迈阿密等多个地区，Postmates 要比 Grubhub 拥有更大的影响力，因此 Uber 未来很有可能在这些城市地区成为市场的第一或第二名。

从 Uber 和 Uber Eats 目前的战略布局来看，是希望在参与竞争的所有市场中成为第一或第二大玩家。就本地外卖及同城快递业务而言，美国仍处于庞大且分散的市场状态。能在大都市地区逐步提升市场份额，是 Postmates 对于 Uber 最具价值的所在。

因此，外界对于 Uber 此次收购 Postmates 给出的报价，与其对 Grubhub 的报价相近并不意外。Postmates 与 Uber eats 的业务量相加后有望超过 DoorDash，进一步拉近与 Grubhub 的距离。Postmates 的业务目前已经覆盖全美 3500 个城镇，未来在知名度、业务基础和性价比方面，Uber 都可能获得很大优势。这笔交易，对于 Uber 而言意义非凡。

Postmates 卖身有其苦衷

实际上，这次被收购的 Postmates 多少有些无奈，因为在 2019 年年初，其就已经站在了 IPO 的大门口。

作为美国外卖市场的独角兽之一，Postmates 在资本市场的一举一动一直备受外界关注。从去年开始，Postmates 的上市消息没有间断过，早在 2019 年 2 月，Postmates 就曾向美国证券交易委员会（SEC）提交了上市申请，不过此后的推进速度却让外界充满了疑惑。

有分析指出，Postmates 提交上市申请后一直态度暧昧，也没有积极主动去推进相关进程。分析人士透露，Postmates 股东对上市与否有着很大的分歧，因为仅就外卖市场的竞争环境来看，继续自己奋斗下去并不会有更大的成就。

Postmates 首席财务官 Kristin Schaefer 在去年初提交 IPO 申请后曾这样表示："或许外界可能会看到一些行业整合，我认为我们一直以来都喜欢把眼光放得长远一些，也考虑过是否能创建一家超级公司，让它变得更有意义。但与此同时，我们也可以不必这样闷头走下去。"

这话里面的暗示，其实已经很明显了。

延迟上市进度后，华尔街就开始陆续传出其主动寻找 "买家" 的消息。

从 2019 年这一年的市场竞争态势来看，Postmates 的犹豫有其深层原因。截至 2019 年底，美国的外卖行业仍是高度分散的，场内有大量的竞争者出现，除了四强之外，还有 Caviar 和 Waitr 等中小玩家。

因为玩家太多，烧钱和补贴大战也成为必然，外卖市场上的烧钱竞争极为残酷，每个平台都在进行相互攀比的促销活动，希望以低价赢得更多市场份额。

烧钱，拼的是资金储备和营收规模。关于 Postmates 的营收状况外界资料并不多，曾有媒体报道其 2018 年的营收大概在 4 亿美元，平台销售的食品流水总额大概为 12 亿美元，不过目前 Postmates 对相关营收数据一直没有证实和披露。

进入 2020 年，Postmates 在四强中整体市场份额仍是最低的，而且平台知名度相比已经上市的 Grubhub 也有明显不足。至于配送环节，Uber 明显占据更多优势，无论是平台的加盟车辆还是司机数量。面对这种局面，Postmates 要在竞争力存在太多短板的情况下继续冲高市场份额，确实难度很大。

Postmates 的优点是平台可以提供标准化配送，这种模式在大中型城市具有一定的规模经济效益，但继续向中小城市渗透难度不小。而且，其雇佣的大量配送员也造成了成本居高不下，因此要继续扩展业务覆盖面以及营收业绩，都会面临很大的资金压力。或许这一点在其股东层面也有考量，即便在 2019 年上市，并且获得一定 “弹药”补充，但二级市场能否持续提供资金助力，依旧是一个难以捉摸的事情。

从过去一年来美股众多独角兽 IPO 之后的表现来看，包括 Uber、Lyft 以及 Slack 等巨头的股价表现都不理想，Postmates 推迟上市计划明显有这方面的考量。当然，这一拖再拖的 IPO，也在 2020 年初的 “黑天鹅”来袭后，变得更缺乏意义了。

随着疫情的爆发，全美在线送餐市场发生了一定的变化，根据 Edison Trends 四月底的调研数据，目前 Grubhub 在美国占据着约 34.4% 的份额，在业务拓展上联手 Yelp 继续做大；UberEats 为 27.9%，增幅已经不太明显；DoorDash 为 17.9%，Postmates 仅为 11.8%。

与此同时，资本也继续向头部集中，DoorDash 在 6 月份刚完成了 4 亿美元的 H 轮融资，由 Durable Capital Partners 和 Fidelity 领投。该轮融资给出的最新公司估值为 160 亿美元，高于去年 11 月份的 130 亿美元。可以说，Postmates 的估值已经被前者远远落下。

反观另外几家外卖平台，GrubHub 拒绝 Uber 后，在 6 月底被欧洲外卖巨头 Just Eat Takeaway 以 73 亿美元的价格收购；Waitr 近期也频频爆出并购传闻，可能很快就会被其他互联网巨头收购。摆在 Postmates 面前的选择机会，确实已经不多。

Uber 将迎来股价与业绩双丰收？

在对 GrubHub 竞购战中败下阵后，Uber 以 26 亿美元收购 Postmates 并不是一时兴起，而是源自对资本市场和自身业绩的谨慎考量。

可以这样去理解，Uber 的商业逻辑核心在于单位经济效益。这笔交易将为其在食品配送的单位经济效益方面打下坚实基础，使得 Uber 得以在未来几年里迅速提升单位经济效益，并让业绩和股价状况得到显著改善。

我们提到的这个单位经济效益，是指在商业模型中，能够体现收入与成本关系的某个最小运作单元。具体体现在 Uber 的业务上，可以是每一笔叫车服务的收益，或者每送一份外卖获得的收益。

单位经济效益对于 Uber 未来业绩及股价有着重大意义：首先，分析每单笔交易是否能赚钱，可以了解 Uber 的经营前景；其次，这些细微的收益汇聚到一起是否能弥补获客成本非常重要；最后，计算出考虑固定成本情况下的盈亏平衡点的条件，并且分析这些条件是否能达成，以及在什么情况下该如何达成。若这些单位经济效益状况整体得以改善，Uber 的经营业绩尤其是财报将会明显改善。

而说到 Uber 的股价，核心逻辑也是基于单位经济效益。

Uber 的拥有的司机数量与质量目前是市场领先的。网约车服务越来越普遍，消费者也爱上了即时配送（外卖和同城快递）平台的便利性。未来几年，Uber 这两项业务的收入或将继续以两位数的速度稳步增长。

华尔街几乎没有人不同意这个前提。分析师对 Uber 的普遍预测是，未来 10 年，Uber 的收入将持续递增至少 10%。

但是，尽管有这些强大的司机队伍，令人惊讶的流水，但 Uber 一直以来的单位经济效益状况并不好。也就是说，以前激励市民开私家车去送乘客和配送食物要花很多成本。车主要支付汽油费用，而平台要给司机们增加一定利润，刺激更多的司机加入 “外卖”和 “叫车”队伍，加上愈发激烈的烧钱和补贴大战，只能给 Uber 留下很少的空间来获取利润以及支撑自己的所有成本支出。

最终，这些单位经济的轨迹决定了 Uber 的利润轨迹。

因此，过去一年多时间内，当这些单位经济效益状况恶化时（财报中可以明显看到），Uber 的股价就会不断下跌。而当这些单位经济状况改善时，Uber 的股票就会反弹。

而 Uber 的网约车业务，由于近期行业整合带来的市场合理化，可以看到单位经济效益在近几个月出现了稳步改善。

目前来看，北美拼车市场已经从本质上缩小为两家头部企业——Uber 和 Lyft 的竞争。近几年来，这两家公司积极促销、玩命补贴，只求削弱对方的竞争力，获得更多的市场份额，最终却导致了糟糕的单位经济效益。

但过去几个月来，随着华尔街向这两家公司施压——要求它们停止竞争激烈的烧钱游戏，转而努力实现盈利，这种市场行为已经有所缓和。

在北美市场上，目前只有这两家资质和实力相当的大平台，你只能打到 Uber 和 Lyft，而不是面对十来家平台。当双方接受这个策略，网约车市场的单位经济效益就开始大幅改善。

可以看到，Lyft 已经停止了很多促销活动（补贴也越来越少），Uber 也做了同样的动作。两家公司的单位成本都下降了，由于没有强大的第三方应用程序可供选择，用户也逐渐接受了没有补贴的现状。这两家公司的打车应用程序几乎没有出现用户流失。随着单位经济效益的改善，使得这两只股票逐步开始上涨。

因为这个原因，在近两个月里，Uber 和 Lyft 的股价出现上涨就不足为奇了。

同样的原理也可以应用在外卖市场。Uber 收购 Postmates 之后，将为 UberEats 的单位经济效益状况改善奠定较好的基础，就像过去半年来网约车业务的单位经济效益改善一样。

到 2020 年底，美国在线送餐市场大概率只会剩下三家公司：DoorDash、Uber Eats 和 GrubHub。

换句话说，北美的线上外卖市场正在跟随网约车市场的脚步。它正在日益巩固成为一个寡头垄断的局面，这将降低成本压力，结束拼命烧钱的局面，并推高硕果仅存的场内玩家的利润率。

多数分析师认为，Uber Eats 将从现在每月燃烧大量现金的状况，发展到 2020 年底减少亏损，直至 2021~ 2022 年实现盈利。

当 Uber eats 的单位经济效益大幅改善，Uber 的股票将会随之进一步上涨。

结束语

从北美市场网约车大战、外卖大战的踪影中，隐约可以看到类似美团、饿了么以及滴滴、哈啰等中国市场玩家的战斗模式。这两个市场一直是资本的角力重阵，也是场内玩家分久必合合久必分的演绎舞台。中外市场的变化脉络相近，而场中各种排兵布阵、远交近攻也值得不同行业的人士去思考和研究。