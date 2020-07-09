内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

高通总裁安蒙：5G 将万物都连接到云端并以可靠方式互联

2020/7/9 15:30:17来源：新浪科技作者：子健责编：孤城评论：

7 月 9 日下午消息，2020 世界人工智能大会云端峰会今日开幕，高通公司总裁安蒙（Cristiano R. Amon）发表了主题演讲，他认为在 5G 的时代，万物都将被连接到云端，以可靠的方式实现互联

安蒙表示，利用 5G 和 AI 等技术，智能化的在线教育将支持差异化和个性化学习。例如，实时翻译等技术让学生能够获取全球教育数据库的内容，并以自己的语言进行学习，而网络连接将使教育系统更加灵活。

在医疗健康领域，5G 和 AI 可以支持更准确的早期诊断、健康监控，以及药品与疫苗开发。“而实现这一切的关键在于连接，仅在美国，预计到 2030 年，50% 的医疗服务将在线上进行。用户能够享有优质视频、海量数据支持的影像和研究，以及实时的 AI 交互。”

企业的转型才刚刚开始，数字化也刚开始进行。越来越多的企业工作流向云端迁移。安蒙表示，现在这些系统必须支持人们随时随地工作，网络连接帮助人们提高生产力。越来越多的企业开始重新思考，如何通过 AI、扩展现实 (XR)和全息远程等技术支持全新的工作方式。

“我们正迈入一个由 AI 和 5G 驱动的智能云连接的时代。万物都将被连接到云端，以可靠的方式实现互联。”安蒙表示。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：高通5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    