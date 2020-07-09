高通总裁安蒙：5G 将万物都连接到云端并以可靠方式互联

7 月 9 日下午消息，2020 世界人工智能大会云端峰会今日开幕，高通公司总裁安蒙（Cristiano R. Amon）发表了主题演讲，他认为在 5G 的时代，万物都将被连接到云端，以可靠的方式实现互联。

安蒙表示，利用 5G 和 AI 等技术，智能化的在线教育将支持差异化和个性化学习。例如，实时翻译等技术让学生能够获取全球教育数据库的内容，并以自己的语言进行学习，而网络连接将使教育系统更加灵活。

在医疗健康领域，5G 和 AI 可以支持更准确的早期诊断、健康监控，以及药品与疫苗开发。“而实现这一切的关键在于连接，仅在美国，预计到 2030 年，50% 的医疗服务将在线上进行。用户能够享有优质视频、海量数据支持的影像和研究，以及实时的 AI 交互。”

企业的转型才刚刚开始，数字化也刚开始进行。越来越多的企业工作流向云端迁移。安蒙表示，现在这些系统必须支持人们随时随地工作，网络连接帮助人们提高生产力。越来越多的企业开始重新思考，如何通过 AI、扩展现实 (XR)和全息远程等技术支持全新的工作方式。

“我们正迈入一个由 AI 和 5G 驱动的智能云连接的时代。万物都将被连接到云端，以可靠的方式实现互联。”安蒙表示。