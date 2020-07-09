科技巨头爆发：阿里巴巴市值超 Facebook，苹果逼近沙特阿美

7 月 9 日消息，港股最近跟随 A 股上演疯牛态势，自上周五步入牛市之后，港股不断上演上涨态势，大摩将恒指上调 20%，将恒指的目标由原先的 23300 点调高至 28000 点，在最牛的情况下将见 33400 点，最乐观几乎是要创历史新高的点位。

涨势最凶的除了券商等大金融板块，就是以阿里、腾讯为主的科技股。

最近港股更是上演了一个特别的现象，阿里、腾讯交替争持中国第一市值公司，只本周计，周一是腾讯超阿里，周二是阿里超腾讯，周三是腾讯超阿里，今日是阿里超腾讯。

来源：格隆汇

阿里巴巴暴涨 10%，本周涨幅高达 18.6%，报价 262 港元。目前，阿里总市值 5.62 万亿港元，折合 7252 亿美元（本文港股上市公司，都以港股价格统计总市值）。

腾讯控股近期不断创新高，截至发稿，腾讯涨超 3%，报 561 港元，再创历史新高。腾讯自今年低点累涨 73%，最新市值高达 5.36 万亿港元，折合 6916 亿美元。

美团点评涨近 5%，周涨 9%，报 209.6 港元，今年以来暴涨 199%，市值约 1.22 万亿港元，折合 1574 亿美元。

小米集团昨日暴涨 9%，今日涨 5%，高见 16.98 港元，誓要返回招股价，目前市值 4080 亿港元，市值 526 亿美元。

京东涨超 9%，市值 8375 亿港元，市值 1081 亿美元。

网易暴涨 15%，股价再创历史新高，最新市值 5580 亿港元，折合 720 亿美元。

最近不断有不嫌事大的人将互联网巨头和百度市值进行对比。按阿里巴巴最新市值计算，阿里巴巴 7252 亿美元相当于 16 个百度，腾讯相当于 15 个，小米也已经 1.17 个百度了。

网友则纷纷表示，“百度得罪谁了，总是拿百度对比”，还有网友表示，“好有温度的比照”。

科技股暴涨的背后，是全球大放水时代，全球资金涌入硬科技等核心资产，美国的 FANNG，中国的阿里腾讯美团茅台。业绩更好的个股往往涨势也更犀利，比如腾讯、茅台今年涨势比阿里更好。

不过，阿里巴巴最近发了疯的上涨，更有媒体称呼，昨日阿里的暴涨是连夜偷偷上涨反超腾讯。

不过，对于今日科技股的飙升，尤其阿里的上涨，我们并不陌生。昨晚外围美国科技股暴涨，纳斯达克指数誓要刷新历史新高。

小米、美团、阿里有望 8 月染蓝以及恒生公司致力于打造中国版 FANNG 主题指数进一步激发了港股科技股飙升态势。

中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，今明两年影响 TMT 板块企业发展的重要因素包括 5G、疫情及国际关系，其中 5G 的建设与发展是具确定性的，并且将在未来几年对生产、生活带来更大的影响。因此我们的思路是围绕 5G 投资。我们预期产业链上游设备企业有机会在二季度、三季度交出不错的业绩，建议关注。

她表示，手机产业链目前我们看好小米集团，产业链方面首选光学，持有谨慎乐观态度，建议关注舜宇光学科技及丘钛科技。游戏方面，市场将继续向精品化发展，腾讯控股、网易、中手游都值得关注。云计划方面可以关注金蝶国际、阿里巴巴。

不过，阿里巴巴的暴涨显然不仅如此，最为明显的利好便是传出阿里旗下巨无霸独角兽蚂蚁金服拟赴港上市，虽然蚂蚁金服对此否认，但无碍资金对阿里的追逐。正所谓，每次传言都不是凭空发生。

根据阿里巴巴向港交所提交的招股书披露，2019 年 9 月，阿里巴巴以人民币 875 亿元获得蚂蚁金服 33% 的股份。紧接着，12 月 19 日蚂蚁金服宣布了新的人事调整：总裁胡晓明出任 CEO，井贤栋继续担任蚂蚁金服董事长。

不论是与阿里巴巴的股权关系明晰还是人事调整，这些举措都被解读为蚂蚁金服在为即将进行的 IPO 铺路。

如果按照蚂蚁金服 2000 亿美元估值计算，蚂蚁金服的市值也足以超过中国 99% 的上市公司。根据 7 月 8 日收盘价计算，目前中国公司超过 2000 亿美元市值的公司有：腾讯、阿里、茅台、台积电、工行、平安、建行。

不仅如此，阿里巴巴暴涨之后，市值已经来到 7252 亿美元，超过了腾讯和 Facebook，位列全球第六大市值公司，超过了 Facebook，腾讯位列第八大市值公司。其中，苹果公司越来越逼近沙特阿美的市值。

就最新数据来看，腾讯控股≈阿里巴巴 = 2.4 个茅台 = 4.6 个美团 = 10 个网易。

而腾讯控股主席马化腾个人身家也是水涨船高，最新数据显示，马化腾个人身家高达 615 亿美元，超过小米和百度的市值。值得注意的是，拼多多董事局主席黄峥身家只有 325 亿美元，比以前少了 100 多亿美元。

7 月 1 日，黄峥表示，划出个人名下拼多多上市公司的 7.74% 股份给到拼多多合伙人集体。连同创始团队一起，捐赠约 2.37% 的公司股份，正式成立 “繁星慈善基金”，据最新披露的 SEC 文件显示，黄峥控制的拼多多股份比例从 2020 年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%。

随着科技巨头财富增值，即使如股神巴菲特个人财富排名也大幅下滑，最新财富为 715 亿美元。最近接连被前微软公司首席执行官史蒂夫 · 鲍尔默、谷歌联合创始人拉里 · 佩奇和谢尔盖 · 布林超越。不过，据彭博数据，巴菲特个人身家只有 686 亿美元，使他在彭博亿万富豪指数排名第八位，是 2012 年开始发布该指数以来的最低排名。