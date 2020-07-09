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2020 年上半年我国发明专利授权榜出炉：华为、OPPO、京东方排名前三

2020/7/9 16:18:51来源：网易科技作者：静静责编：远洋评论：

IT之家 7 月 9 日消息 国家知识产权局发布的知识产权数据显示，2020 年上半年，国内 (不含港澳台)发明专利授权量排名前 3 的企业依次为：华为技术有限公司 (2772 件)、OPPO 广东移动通信有限公司 (1925 件)、京东方科技集团股份有限公司 (1432 件)。

2020 年上半年，我国发明专利申请 68.3 万件；共授权发明专利 21.7 万件。其中，国内发明专利授权 17.6 万件。发明专利授权量充分体现了企业的研发实力和创新水平。

IT之家了解到，截至 2020 年 6 月底，我国国内 (不含港澳台)发明专利有效量 199.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 14.3 件。上半年，我国国内每万人口发明专利拥有量排名前 3 位的省 (区、市)依次为：北京 (141.5 件)、上海 (56.1 件)、江苏 (31.9 件)。

商标方面，上半年，我国商标申请量为 428.4 万件；商标注册量为 262.9 万件。地理标志方面，国家知识产权局核准使用地理标志产品专用标志企业 322 家，核准注册地理标志商标 364 件。集成电路布图设计方面，我国集成电路布图设计登记申请 5176 件，同比增长 78.2%；发证 5262 件，同比增长 111.6%。

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关键词：华为OPPO京东方

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