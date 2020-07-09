科大讯飞虚拟形象新产品亮相：交通虚拟客服青青、虚拟主播一峰

IT之家 7 月 9 日消息 2020 年 6 月 22 日，科大讯飞与中软万维联合推出了青岛地铁 2 号线台东站虚拟客服。该虚拟客服以一体机的形式呈现，面对迎面而来的乘客，不仅能够做到主动唤醒，而且还能快速扁平式地进行专业回答，涉及内容覆盖地铁 BOM 亭所有常规业务领域。

科大讯飞在虚拟形象领域的研究与落地远不止存在于智能服务场景中，近日，第三届世界人工智能大会在上海世博中心开幕，作为本届大会的彩蛋之一，科大讯飞虚拟主播一峰如约在大会上首次亮相，并对大会的亮点进行了预测。

在媒体领域，科大讯飞此前还曾打造出多位业务能力突出、播报声色并茂的虚拟主播，如联合央视打造的虚拟记者 “通通”，为人民日报、新华社打造的虚拟主播也已经持续一年以上为用户每天实时播报最新的新闻动态，此外还有人工智能多语种虚拟主播小晴，至今也已服务超过数百家媒体。

IT之家了解到，这些多语种虚拟形象会针对交互应用场景，结合语音合成、音色转换、语义理解、机器翻译、人脸建模、口唇预测、图像生成等多项人工智能技术于一身，让人机交互虚拟形象栩栩如生。

值得一提的是，基于交互场景的多语种虚拟形象合成系统，基本没有局限的领域，智能媒体、智慧交通、智能零售、智能教育、智能客服、公检法领域、智慧政务、智慧医疗、酒店住宿等众多场景之下，科大讯飞都能够有针对性地提供人工智能技术服务、解决方案以及各类应用产品。