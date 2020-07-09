苹果在 32 国招募独立维修供应商，用官方配件维修

7 月 9 日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，苹果宣布扩展其独立维修供应商计划，除了在美国增加更多维修点外，还将其扩展到欧洲和加拿大等 32 个国家。

苹果正在扩大其独立维修供应商计划，为客户提供更多选择来获得维修服务。这个计划使各种规模的企业都可以使用正版苹果零部件对 iPhone 进行维修，以确保安全和质量。自 2019 年秋天该计划在美国推出以来，已有 140 多家独立维修公司加入，目前有 700 多个新的美国维修点可供客户使用。

苹果首席运营官杰夫 · 威廉姆斯 (Jeff Williams)表示：“我们很高兴能将我们的独立维修供应商计划扩展到美国各地的更多地点，以及欧洲和加拿大。当客户需要维修服务时，我们希望他们有更多的选择，既能满足他们的需求，又能保证安全和质量，这样他们的 iPhone 才能尽可能长时间地使用。”

该计划中的所有企业都可以获得来自苹果的免费培训，以及与苹果授权服务提供商 (AASP)和苹果零售店相同的正版零部件、工具、维修手册和诊断程序。总体而言，苹果声称，在过去三年中，可供客户使用的维修设施数量增加了两倍。

除了在美国大肆扩张外，苹果还表示，加拿大和欧洲的维修企业现在可以申请加入该计划，使该计划扩展到 32 个国家。没有加盟费用，而且提供免费培训。不过，这些企业需要有经过苹果认证的技术人员，可以对苹果设备进行维修，这样才有资格参加该计划。

苹果表示，目前全球有 5000 多家苹果授权服务提供商，可为所有苹果产品提供保修期内和保修期外的维修服务。该公司还重申了他们在新冠疫情爆发期间对确保健康和安全的承诺，这一承诺也延伸到了第三方服务。