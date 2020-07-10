Chrome 这设计太反人类！解决 Chrome 标签页硬伤

Chrome 已经成为了全球最流行的浏览器，其强劲的性能和全面的功能，给人留下了深刻的印象。然而，这并不意味着 Chrome 的体验就十全十美，起码标签页设计就是一个很大的硬伤。

Chrome 的标签页有什么硬伤呢？不少朋友在用 Chrome 找资料的时候，会开启多个 Chrome 的标签页，这时候蛋疼的事情就发生了——Chrome 的标签页密密麻麻挤在一起，别说看清楚网页标题了，甚至连精确点击都很困难。

Chrome 开启多个标签页后，会挤压得根本看不清标题

相比之下，Firefox 的设计就好很多，标签页开启多个后，宽度不会无限缩小，确保能够看清标题，而多个标签之间通过点击可以左右切换。

Firefox 的设计就好很多

可惜 Firefox 不是主流，很多朋友仍喜欢使用 Chrome。要如何解决 Chrome 浏览器多标签页这设计上的硬伤？其实通过一款扩展程序就可以做到。

这款扩展程序的名字叫 Tab Menu，在 Chrome 应用商店上就有提供。如果你无法开启 Chrome 应用商店，也可以自行搜索它的 Crx 文件来进行安装。



Tab Menu 的主要功用，在于为 Chrome 提供快捷的多标签页切换功能。安装后，它的图标会出现在 Chrome 的工具栏上，点击 logo 就可以看到当前已经开启的标签页。Tab Menu 会把所有开启的标签页放置到一个列表中，同时还提供了搜索功能，在一大堆标签页中寻找你想要的那个，就相当轻而易举了。

安装了 Tab Menu 后，点击 Tab Menu 的按钮就可以列出所有标签页

带有搜索功能

总的来说，Tab Menu 的确是一款相当实用的 Chrome 扩展程序。Chrome 已经是一款老软件了，但界面并未进行过大改，之前修改 UI 也只是简单改变了标签页圆角之类的细枝末节。当前弃用自研内核的浏览器越来越大，Chrome 渐渐一家独大，或许未来也不会迎来太多改善。如果你对 Chrome 多标签页的设计颇有不满，不妨尝试一下这个方法吧。