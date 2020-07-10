老司机用了都说好！拯救 Win10 硬盘空间的必备神器

作为经常开车的老司机，老是愁 C 盘空间提示不足，怎么办？有些软件特别霸道，安装时没有安装目录的选项，直接就入驻 C 盘（系统盘），怎么办？别急，这里有个几个小小的软件可以帮你忙，有可以帮你将安装好的软件移动到其它分区去的，还有可以帮你快速揪出大文件的，一起来看看吧。

能将安装好的软件转移到其它分区的 FolderMove

许多用户都喜欢在安装软件时不选择安装目录，一股脑的安装到系统盘中，久而久之，系统盘空间就告急了。这时候想要把安装好的软件再转移到其它分区可是个麻烦事儿（当然，有的软件可以直接将其安装目录剪切到其它分区中使用）有些软件直接剪贴操作的话就会出错。这不，有个小小的软件可以帮你把安装好的软件安全的转移到其它分区，而无需你卸载重装。

这个小软件叫 “FolderMove”，它可不是帮你清理硬盘空间的，而是一款可以帮你把安装在 C 盘（或者其它分区）的软件，安全可靠的移动到其它分区当中去。



图 1 FolderMove

FolderMove 的使用非常简单，把软件下载回来后，运行即可，无需安装，绿色环保。然后选择需要移动的软件的安装目录，我们以 Chrome 为例。

Chrome 的安装大家都知道，安装过程一闪而过，根本就没有用户选择安装目录的选项，霸道的自动安装到了 “C:\Users\用户名\AppData\Local\Google\Chrome\”目录中。咱就用 FolderMove 来把这个霸道的家伙搬搬家。

图 2 Chrome 安装目录

打开 FolderMove，选择要移动的软件所在目录，这里指向 Chrome 目录。接着选择要将该软件转移到哪。最后选择转移并设置符号链接就可以了。这样操作后，Chrome 就被移动到了其它分区当中（包括安装目录下的所有文件），并且用户数据都还在，桌面快捷方式还可使用不需重建哦。

图 3 FolderMove 移动 Chrome

那么，这样移动软件，跟自己用复制粘贴有何区别呢？不同的就是，FolderMove 在移动软件后会在原目录中创建一个符号链接，这个符号链接的作用简单的来说就是告诉系统原来在这里的 “住户”，现在搬到哪个新地址了，你去那里找它吧。

有了符号链接，就不会出现软件出错、甚至移动后要重新安装的情况。还有一些软件，用户虽然选择了安装到其它分区中，可是它的用户数据却默认存储到系统盘中，用 FolderMove 同样可以将这个用户数据存储目录转移到其它分区中去。不过要进行这个操作时，先备份一下数据以防出错，总是没错的。

什么是符号链接：

符号链接（软链接）是一类特殊的文件，其包含有一条以绝对路径或者相对路径的形式指向其它文件或者目录的引用。符号链接包含一个文本字符串，该字符串由操作系统自动解释，然后作为指向另一个目录的路径。符号链接是第二个独立于其目标的文件。如果删除符号链接，其目标将不受影响。如果符号链接指向目标，并且稍后移动、重命名或删除该目标，则符号链接不会自动更新或删除，但会继续存在，并且仍然指向旧目标。对符号链接文件进行读写的程序会表现得直接对目标文件进行操作。

图 4 FolderMove 创建的符号链接

直观的文件管理工具 TreeSize

说起磁盘空间，这里还有一个好用的文件管理工具 “TreeSize”，使用它可以直观的看到硬盘空间的使用情况，直接看到每个文件所占磁盘空间大小，可以快速的帮你找出大文件。

TreeSize：https://www.jam-software.com/treesize_free

TreeSize 的使用也比较的简单，打开 TreeSize，然后在目录选项中选择需要 TreeSize 分析的分区，过一会儿，TreeSize 就能检索分析完该分区，然后就会显示该分区的信息。这不，该分区的大小，已经使用的空间大小、有多少文件、有多少文件夹这些基本信息就出来了。

图 5 显示分区基本信息

别急，TreeSize 还有更详细的地方，在 TreeSize 的目录树下，用户可以直接看到每个文件夹的大小。

图 6 目录树

TreeSize 还用了大部分区域来显示文件所占空间的直观图，比如在树状图（方块图）中，根据文件大小对应的显示的格子大小也不一样，大文件对应的格子就大，根据这一规则，用户一下子就能看出该分区（该目录）下的大文件。下图中的超大格子你们说是不是有点夸张，小编也是才发觉爱奇艺占用了那么多的磁盘空间，必须得清理一下！

图 7 直观的文件占用空间图（爱奇艺你有点夸张了哈）

除了图表，在 TreeSize 中用户还可以根据详细资料、扩展名、用户、文件使用的时间、前 100 个文件等条件来检索查看分区（目录）下的文件。

图 8 根据扩展名来分类检索文件

图 9 查看文件使用时间

TreeSize 还带有搜索工具，可以帮助用户搜索出大文件、旧文件、重复的文件。

图 10 搜索工具

揪出大文件 spacesniffe 也来帮忙

同样的工具还有 “spacesniffer”，它也是一款直观的文件管理工具，运行 spacesniffer 后，选择需要分析哪个分区，过一会儿，spacesniffer 就会显示出该分区的方块图，方块图是根据该分区下的每个文件大小而生成的，文件越大该文件所对应的方块就越大，这样一来，用户就能一下子揪出吃掉硬盘空间的罪魁祸首了。

spacesniffer 的方块图比较的详细，并且支持简体中文文件名。



图 11 spacesniffer

系统自带的磁盘清理工具 想要清理磁盘空间，你也别忘了系统自带的磁盘清理工具。在我的电脑中，选择分区，然后右键菜单选属性，接着选择 “磁盘清理”，别急，还要点选 “清理系统文件”，接下来就按需清理不需要的文件了，不过下载目录可别选。

图 12 系统自带的磁盘清理工具

总结

怎么样，经过上边的几个小工具的清理，你的系统盘可用空间大大的增加了吧，当然还能更进一步的进行清理，比如各个软件的缓存文件等等。不过像小编这种下载狂人，磁盘空间不足乃是常事啊。不说了，刚刚清出 40 多 G 的磁盘空间，那几个等待下载的某文件又能愉快的下载了，赶紧启动迅雷去！