内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

iOS/iPadOS 14 首个公测版发布！

2020/7/10 5:16:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，苹果今天发布了 iOS/iPadOS 14 首个公测版更新

IT之家了解到，参加苹果公测项目的用户可以更新 iOS 、macOS 和 tvOS 公测版。在安装相应的证书后，用户即可通过OTA的方式收到iOS 14 公测版更新。

在WWDC 2020大会上，苹果发布了iOS 14、iPadOS 14系统（更多精彩详情请移步苹果WWDC20专题），首次正式介绍了其最新版的iPhone软件，它为iOS主屏幕带来了多年来最大的变化：小组件，另外还有App资源库、画中画模式等。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备

IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表

相关阅读：

苹果 iOS 14/iPadOS 14 升级机型正式公布：iPhone SE/6s 再战一年

苹果官网 iOS 14/iPadOS 14 等中文介绍上线：这种新感觉，一点不陌生

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 14

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    