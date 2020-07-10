iOS/iPadOS 14 首个公测版发布！

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，苹果今天发布了 iOS/iPadOS 14 首个公测版更新。

IT之家了解到，参加苹果公测项目的用户可以更新 iOS 、macOS 和 tvOS 公测版。在安装相应的证书后，用户即可通过OTA的方式收到iOS 14 公测版更新。

在WWDC 2020大会上，苹果发布了iOS 14、iPadOS 14系统（更多精彩详情请移步苹果WWDC20专题），首次正式介绍了其最新版的iPhone软件，它为iOS主屏幕带来了多年来最大的变化：小组件，另外还有App资源库、画中画模式等。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

相关阅读：

《苹果 iOS 14/iPadOS 14 升级机型正式公布：iPhone SE/6s 再战一年》

《苹果官网 iOS 14/iPadOS 14 等中文介绍上线：这种新感觉，一点不陌生》