iOS/Mac 版 iWork 套件更新至 10.1 版本

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，苹果今天更新了 iOS 和 Mac 平台的 iWork 套件，为 Pages、Keynote 和 Numbers 增加了新功能。IT之家了解到，iOS 版和 macOS 版的iWork套件更新内容类似。

Pages 10.1 新功能

· 直接在文稿中播放 YouTube 和 Vimeo 视频。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。

· 使用新函数创建更灵活的公式。

· 可在 Pages 文稿中导入 iBooks 作者图书以进行处理。

Numbers 10.1 新功能

· 直接在电子表格中播放 YouTube 和 Vimeo 视频。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。

· 包括 XLOOKUP、XMATCH 和 REGEX 可让用户匹配模型、处理文本和创建灵活的公式。

Keynote 10.1 新功能

· 使用新的 “在窗口中播放幻灯片”选项以在本地演示或通过视频会议演示时访问其他应用程序。

· 影片现可在幻灯片切换播放。在多张幻灯片中添加相同影片即可实现在幻灯片放映时连续播放的效果。

· 使用 “对齐到路径”选项可使对象在沿路径运动时保持方向正确。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。