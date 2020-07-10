内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

iOS/Mac 版 iWork 套件更新至 10.1 版本

2020/7/10 5:50:30来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，苹果今天更新了 iOS 和 Mac 平台的 iWork 套件为 Pages、Keynote 和 Numbers 增加了新功能。IT之家了解到，iOS 版和 macOS 版的iWork套件更新内容类似。

æªå±2020-07-10 ä¸å3.08.23.jpg

Pages 10.1 新功能

· 直接在文稿中播放 YouTube 和 Vimeo 视频。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。

· 使用新函数创建更灵活的公式。

· 可在 Pages 文稿中导入 iBooks 作者图书以进行处理。

Numbers 10.1 新功能

· 直接在电子表格中播放 YouTube 和 Vimeo 视频。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。

· 包括 XLOOKUP、XMATCH 和 REGEX 可让用户匹配模型、处理文本和创建灵活的公式。

Keynote 10.1 新功能

· 使用新的 “在窗口中播放幻灯片”选项以在本地演示或通过视频会议演示时访问其他应用程序。

· 影片现可在幻灯片切换播放。在多张幻灯片中添加相同影片即可实现在幻灯片放映时连续播放的效果。

· 使用 “对齐到路径”选项可使对象在沿路径运动时保持方向正确。

· 为图像、视频、形状和其他对象添加说明和标题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iWorkiOSmacOS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    