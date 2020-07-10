疫情反弹美股纳指一枝独秀，哔哩哔哩涨 3.34%，蔚来暴涨逾 13%

▲纳指涨 55.25 点，又创新高

北京时间 7 月 10 日消息，星期四美股涨跌不一，投资者担心疫情反弹政府会再次实行管控措施，道指和标普 500 指数下跌，而可能因此受益的科技股出现上涨，FAANG 均再创新高。截至收盘，道指跌 361.19 点，跌幅为 1.39%，报收 25706.09 点；标普 500 指数跌 17.89 点，跌幅为 0.56%，报收 3152.05 点；纳指涨 55.25 点，涨幅为 0.53%，报收 10547.75 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 0.38%，亚马逊涨 3.29%，苹果涨 0.36%，NetFlix 涨 0.99%，Alphabet 涨 1.0%，微软涨 0.7%。

中国主要科技股大多数上涨，网易涨 6.31%，爱奇艺涨 1.09%，拼多多跌 2.23%，微博跌 0.05%，腾讯音乐涨 3.92%，阿里巴巴涨 1.51%，京东涨 3.03%，趣头条涨 1.52%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：小赢科技（涨 27.5%），搜狗（涨 16.6%），蛋壳公寓（涨 15.06%），蔚来（涨 13.12%），跟谁学（涨 12.34%），搜狐（涨 10.99%），蓝城兄弟（涨 10.93%），途牛（涨 8.8%），华米（涨 5.99%），前程无忧（涨 5.73%），360 金融（涨 5.55%），新氧（涨 5.51%），斗鱼（涨 5.16%），新东方（涨 4.63%），好未来（涨 4.51%），房天下（涨 4.42%），云集（涨 4.23%），汽车之家（涨 3.75%），哔哩哔哩（涨 3.34%），百世（涨 3.23%），简普科技（涨 3.02%），荔枝（涨 2.8%），虎牙（涨 2.75%），中通（涨 2.74%），富途控股（涨 2.21%），宜人贷（涨 2.14%），乐信（涨 2.08%），凤凰新媒体（涨 1.81%），唯品会（涨 1.8%），迅雷（涨 1.75%），欢聚集团（涨 1.64%），网易有道（涨 1.51%），金山云（涨 1.22%），UT 斯达康（涨 1.16%），老虎证券（涨 1.01%），微贷网（涨 0.78%），易车（涨 0.38%），人人公司（涨 0.14%），58 同城（涨 0.11%）。

与上一交易日持平的公司包括：1 药网、信也科技、团车、兰亭集势。

下跌的公司包括：新浪（跌 0.17%），宝尊电商（跌 0.33%），万国数据（跌 0.43%），乐居（跌 0.44%），优信（跌 0.55%），触宝（跌 0.97%），世纪互联（跌 1.03%），携程网（跌 1.07%），达内科技（跌 1.23%），正保教育（跌 1.37%），中芯国际（跌 1.5%），嘉楠科技（跌 1.53%），小牛电动（跌 1.7%），云米（跌 1.85%），陌陌（跌 1.92%），品钛（跌 2.42%），亿航（跌 2.73%），无忧英语（跌 3.25%），猎豹移动（跌 3.36%），如涵控股（跌 3.82%），蘑菇街（跌 5.05%），信而富（跌 5.28%），寺库（跌 5.79%），流利说（跌 5.81%），趣店（跌 6.87%），500 彩票网（跌 9.34%），金融界（跌 21.86%）。

阿里受到分析师青睐，股价涨 1.51%

当地时间星期四，首次将阿里巴巴纳入研究范围的投资公司 Needham 分析师文森特 · 余（Vincent Yu）表示，阿里巴巴 “仍将是电商市场的领头羊”，并给予其股票 “买进”评级。星期四早盘，阿里巴巴股价涨幅一度达到 1%。文森特 · 余将阿里巴巴目标股价定为 275 美元，并将其列入 “买进清单”。虽然预计会面临竞争，但文森特 · 余在投资报告中称，由于加大了吸引小城市消费者的力度，阿里巴巴仍将是中国第一大电商，“阿里巴巴的优势，在于其在电商价值链中完善的生态、战略位置，以及对中国零售环境的深入了解。它的竞争优势不仅仅体现在主营业务中，也体现在线下零售、外卖和云计算等关联业务中”。文森特 · 余说，他认为淘宝直播是 “一流的直播带货平台，电商市场正在向这种全新的销售方式转型。过去 2 年带货直播迅速流行起来，它向消费者提供了互动式购物体验和娱乐价值，这是传统电商购物体验所不具备的”。他认为，“淘宝直播业界领先的优势和高效的供应链，有助于 2020 财年商品成交总额增长逾 100%。今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨 3.9 美元，涨幅为 1.51%，报收于 261.58 美元，盘中一度摸高 268 美元。

六大银行 100 亿元授信消息推动蔚来股价上涨 13.12%

7 月 9 日有消息称蔚来将获得国内 6 大银行联合授信 100 亿元人民币，并将于今天在合肥蔚来先进制造基地进行授信签约。对此，蔚来汽车联合创始人秦力洪没有否认。参考特斯拉此前的融资案例，该授信意味着蔚来后续可以从银行获得低息贷款。若这一消息属实并落地，这将成为蔚来汽车在今年获得的又一笔大额资金。持续的资金来源将帮助蔚来走出资金困境。融资和销量层面的利好，提升蔚来在资本市场的表现。自今年 4 月份以来，蔚来股价从 3 美元以下的低谷攀升至 10 美元以上。今天常规交易中，蔚来股价上涨 1.69 美元，涨幅为 13.12%，报收于 14.57 美元，总市值超过 166 亿美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Fibit（涨 7.7%），AMD（涨 7.16%），速汇金（涨 5.78%），SAP（涨 3.89%），英伟达（涨 2.87%），索尼（涨 2.49%），艺电（涨 2.35%），特斯拉（涨 2.08%），Spotify（涨 2.05%），思科（涨 1.94%），Zynga（涨 1.85%），动视暴雪（涨 1.72%），eBay（涨 1.63%），Pinterest（涨 1.56%），甲骨文（涨 1.54%），恩智浦（涨 1.26%），zoom（涨 1.2%），LendingClub（涨 1.05%），PayPal（涨 0.91%），Twitter（涨 0.88%），Adobe（涨 0.69%），VMware（涨 0.67%），博通（涨 0.6%），美光科技（涨 0.54%），诺基亚（涨 0.48%），Salesforce（涨 0.23%）。

下跌的公司包括：赛门铁克（跌 0.17%），高通（跌 0.3%），英特尔（跌 0.32%），黑莓（跌 0.62%），Slack（跌 0.64%），戴尔科技（跌 0.85%），摩托罗拉系统（跌 0.91%），Box（跌 1.08%），西部数据（跌 1.12%），爱立信（跌 1.68%），IBM（跌 1.7%），Snap（跌 1.78%），GoPro（跌 2.02%），惠普公司（跌 2.03%），iRobot（跌 2.06%），Yelp（跌 2.23%），Uber（跌 2.3%），Groupon（跌 6.63%），Lyft（跌 7.27%）。

被分析师看好，微软股价再创新高

摩根士丹利星期四发表投资报告称，虽然今年IT预算整体会下降，但微软在企业IT支出中的份额将会增长。摩根士丹利根据第二季度的一项调查预测，今年IT预算将减少 4.4%，83% 的受访者因疫情下调了IT预算，“这是过去 10 年来IT预算首次被预计会下降，也是我们开始调查以来的最低水平”。根据第一季度的调查，摩根士丹利预测今年IT预算将增长 3.5%。摩根士丹利分析师基思 · 韦斯（Keith Weiss）在另外一份报告中称，即使IT预算会下降，但微软将能够逆势而上，“调查突显了微软捕获近期和远期机遇的能力”。他说，企业优先实施与数字化转型、云计算、安全和协作有关的项目，微软将受益于此。韦斯维持其对微软股票的 “最佳选择”买进评级，并将目标股价由 198 美元上调至 230 美元。Wedbush 证券公司分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）维持对微软股票的 “跑赢大盘”评级，并将目标股价由 220 美元上调至 260 美元。艾维斯在投资报告中称，由于企业转向远程居家办公模式，在疫情期间微软云计算业务表现强劲。今天常规交易中，微软股价上涨 1.49 美元，涨幅为 0.7%，报收于 214.32 美元。

马斯克称年内完成完全自动驾驶技术开发，特斯拉股价应声上涨

埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)星期四重申，2020 年底特斯拉将开发出自动驾驶汽车。特斯拉股价应声上涨。之前马斯克曾多次作出类似预测，但结果都不了了之。特斯拉在自动驾驶汽车领域的竞争对手都推迟了推出这一技术的时间表。在上海一次科技会议上播放的马斯克讲话视频称，特斯拉 “接近”完成 Level 5 自动驾驶技术开发。Level 5 自动驾驶技术意味着，汽车能够实现完全的无人驾驶，无需司机的干预。他说，“我相信今年我们将完成 Level 5 自动驾驶技术基础功能的开发。”马斯克说，目前 Level 5 自动驾驶技术的开发不存在大的困难，但还有一些小问题需要解决，“需要完成整个系统的集成，解决一些细枝末节的问题”。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 28.4 美元，涨幅为 2.08%，报收于 1394.28 美元，再创新高。盘中特斯拉股价一度摸高 1408.46 美元。特斯拉在自动驾驶汽车领域的竞争对手包括 Alphabet 旗下 Waymo、通用汽车旗下 Cruise 和 Uber。蔚来也在与英特尔旗下 Mobileye 合作开发自动驾驶技术。