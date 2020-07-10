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全新 Apple Store 北京三里屯店即将开幕！

2020/7/10 7:26:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 10 日消息 据 9to5mac 报道，苹果于 2008 年 7 月在北京太古里三里屯购物中心开设了中国第一家商店。12 年后，苹果将对这座零售商店进行由里到外的翻新

IT之家了解到，此次苹果将采用最新的零售店设计语言对 Apple Store 三里屯店进行翻新，其也在官网发布了新店预告页

地址：北京市朝阳区三里屯路 19 号院三里屯太古里南区 7 号楼

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关键词：Apple Store苹果三里屯

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