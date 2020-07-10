人人能编程！苹果宣布推出全新 Swift 与 Xcode 免费课程

IT之家7月10日消息 苹果现已宣布更新面向教育工作者和学生的编程课程和资源，包括新的《使用 Swift 开发》和《人人能编程》系列课程，以及面向教师的全新在线课程。

苹果宣布推出了一套新工具，帮助教育工作者为从小学到高等院校的学生教授编程。除了对《使用 Swift 开发》和《人人能编程》系列课程的大幅强化，苹果还将为《使用 Swift 开发》系列课程开设一门全新的专业学习课程，免费提供给广大教育工作者。“这门课程是对美国计算机科学教育工作者需求的一个有益补充，可帮助各种技能水平的教师培养教授 Swift app 开发所需的基础知识。”

▲ 《使用 Swift 开发：探索》

苹果表示，其正在进一步完善《使用 Swift 开发》和《人人能编程》系列编程课程。《使用 Swift 开发》面向高中和高等院校学生，对编程者的经验没有要求，同时教授由苹果设计的 Swift 开源编程语言，以及 Mac 上的 Xcode。《人人能编程》则为 4 年级至 8 年级的学生教授编程入门知识，并利用谜题和游戏，帮助学生通过 Swift Playgrounds App 学习 Swift 基础知识。

IT之家了解到，苹果还发布了《人人能编程》系列课程的另一套图书。《人人能编程：探险闯关》为已经完成《人人能编程：解谜闯关》的学生而设计，提供更多以 Swift 代码构建 App 的进阶机会。

▲ 《人人能编程：探险闯关》