Flutter 开始支持构建 Linux 桌面应用，Snap 格式却惹质疑

谷歌和 Ubuntu 母公司 Canonical 联合将 Flutter 带入了 Linux 桌面平台，并发布了首个 alpha 版本。现在，开发者可以通过 Snap Store（Linux 应用程序商店）来分发自己的应用。

Flutter 由谷歌打造，起初用于创建跨平台移动应用。去年五月，谷歌宣布将对 Flutter 的支持从移动平台扩展到桌面级别，并公布了针对 macOS、Windows 和 Linux 的计划。Canonical 正是在这时看到了机会，表示希望 “将 Flutter 的最佳体验带给更多 Linux 发行版”，于是双方就此展开了合作。

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通过 Snap 获取 Flutter SDK，开发者就可以在 Linux 上构建并部署自己的应用程序。然而，Snap 这一部署方式遭到了些许质疑。来自 OSnews 的记者 Thom Holwerda 就认为 “Snap 在 Linux 世界中颇有争议”，并拿 Linux Mint 不再支持 Snap 一事来佐证，他指出 “Snap 服务端是闭源的”，最后表示 “谷歌选择 Snap 意味着他们根本不了解 Linux 生态系统，只是为了使自己的产品被 Linux 社区接受罢了”。

而从另一个角度来看，鉴于 Snap 在多个 Linux 发行版中的通用性，将 Flutter 应用程序以 Snap 包的方式发行也能减少开发者在不同发行版之间打包和版本管理的时间。

关于 Linux 版 Flutter 的更多详细信息可参阅官方文档