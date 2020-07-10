内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Flutter 开始支持构建 Linux 桌面应用，Snap 格式却惹质疑

2020/7/10 8:37:18来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

谷歌和 Ubuntu 母公司 Canonical 联合将 Flutter 带入了 Linux 桌面平台，并发布了首个 alpha 版本。现在，开发者可以通过 Snap Store（Linux 应用程序商店）来分发自己的应用

Flutter 由谷歌打造，起初用于创建跨平台移动应用。去年五月，谷歌宣布将对 Flutter 的支持从移动平台扩展到桌面级别，并公布了针对 macOS、Windows 和 Linux 的计划。Canonical 正是在这时看到了机会，表示希望 “将 Flutter 的最佳体验带给更多 Linux 发行版”，于是双方就此展开了合作。

图片来源：fossbytes

通过 Snap 获取 Flutter SDK，开发者就可以在 Linux 上构建并部署自己的应用程序。然而，Snap 这一部署方式遭到了些许质疑。来自 OSnews 的记者 Thom Holwerda 就认为 “Snap 在 Linux 世界中颇有争议”，并拿 Linux Mint 不再支持 Snap 一事来佐证，他指出 “Snap 服务端是闭源的”，最后表示 “谷歌选择 Snap 意味着他们根本不了解 Linux 生态系统，只是为了使自己的产品被 Linux 社区接受罢了”。

而从另一个角度来看，鉴于 Snap 在多个 Linux 发行版中的通用性，将 Flutter 应用程序以 Snap 包的方式发行也能减少开发者在不同发行版之间打包和版本管理的时间。

关于 Linux 版 Flutter 的更多详细信息可参阅官方文档

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LinuxFlutter

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    