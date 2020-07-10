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国产武侠游戏《紫塞秋风》正式开售：Steam 褒贬不一

2020/7/10 9:30:08来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月10日消息 西部武侠单机游戏《紫塞秋风》现已在 Steam 平台发售，Steam 定价 98 元，首发价 88 元。

IT之家了解到，《紫塞秋风》由嘉元游戏开发、FHYX（凤凰游戏）发行，是在架空时代背景下以古代丝绸之路为原型构筑的武侠世界。

《紫塞秋风》目前在 Steam 平台 354 篇评测的好评率为 50%，整体为褒贬不一。玩家目前的反馈大多针对只有自动存档。

游戏介绍：

《紫塞秋风》是一款 ARPG 即时战斗武侠游戏，架空时代背景下以古代丝绸之路为原型构筑的武侠世界。

苍狼蛮族侵扰丝路商道已有百年！如今陈兵沙洲欲图丝路陇右，十万黎民百姓即将陷入水深火热。

此时《大因佛经》现世，成为逆转沙洲乃至整个陇右商道命运的关键，蛮人严防和尚（送经使者）将经书送至朝廷，而江湖各方势力觊觎《大因佛经》之秘亦闻风而动，主角的任务原本只是帮助江湖正派护送和尚（送经使者）完成送经使命，然而十天时间经历种种磨砺挫折与机缘巧合却让主角逐步揭开《大因佛经》的秘密！

最终在命运选择下主角不得不承担起使命，成为真正的侠，踏出结束乱世的第一步……

系统需求

最低配置 :

  • 操作系统 : Windows 7 x64 Windows 10 x64

  • 处理器 : Intel Core i5 4590

  • 内存 : 8 GB RAM

  • 显卡 : NVIDIA GeForce GTX 760

  • 存储空间 : 需要 40 GB 可用空间

  • 附注事项 : 暂不支持 PS4 手柄

推荐配置 :

  • 操作系统 : Windows 10 x64

  • 处理器 : Intel Core i7 6700

  • 内存 : 12 GB RAM

  • 显卡 : NVIDIA GeForce GTX 970

  • 存储空间 : 需要 40 GB 可用空间

  • 附注事项 : 暂不支持 PS4 手柄

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关键词：Steam

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