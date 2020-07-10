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三星电子高管：公司有能力为英国供应 5G 网络

2020/7/10 9:43:03来源：TechWeb作者：宋星责编：微尘评论：

三星电子执行副总裁 Woojune Kim 对外媒表示，该公司正就供应网络设备与欧洲运营商积极进行商业磋商，并正将资源投资于 4G、5G 和 6G 领域，而非传统的技术。

三星电子

Woojune Kim 周四对英国议员表示，三星电子进入英国或欧洲市场面临的挑战，更多的是与单一 RAN 技术的要求相关，或者说像是 2G、3G 技术这些传统技术

被问到三星电子能否在英国供应新 5G 网络，Woojune Kim 表示，是的，我们肯定可以。

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关键词：三星5G英国

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