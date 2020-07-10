国家知识产权局：华为上半年国内发明专利授权量居首

国家知识产权局昨日上午举行了 2020 年第三季度例行新闻发布会。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉发布了 2020 年上半年主要工作统计数据。

2020 年上半年，我国主要知识产权指标符合预期，知识产权事业发展保持平稳。

上半年，我国发明专利申请 68.3 万件；共授权发明专利 21.7 万件。其中，国内发明专利授权 17.6 万件。在国内发明专利授权中，职务发明为 16.9 万件，占 96.0%；非职务发明 0.7 万件，占 4.0%。上半年，国内（不含港澳台）发明专利授权量排名前 3 的企业依次为：华为技术有限公司（2772 件）、OPPO 广东移动通信有限公司（1925 件）、京东方科技集团股份有限公司（1432 件）。

截至 2020 年 6 月底，我国国内（不含港澳台）发明专利有效量 199.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 14.3 件。上半年，我国国内每万人口发明专利拥有量排名前 3 位的省（区、市）依次为：北京（141.5 件）、上海（56.1 件）、江苏（31.9 件）。

上半年，国家知识产权局共受理 PCT 国际专利申请 2.95 万件，同比增长 22.6%。其中，国内 2.68 万件，同比增长 20.7%。上半年，PCT 国际专利申请受理量排名前 3 位的省（区、市）依次为：广东（1.09 万件）、北京（0.38 万件）、江苏（0.33 万件）。

2020 年上半年，国内专利商标申请态势整体平稳。我国国内三种类型专利申请 219.5 万件、商标申请 417.0 万件，专利、商标申请的整体态势平稳，充分显示我国市场主体积极应对疫情，加快推进复工复产。

上半年国内企业专利申请主体地位也不断巩固。国内申请专利的企业为 22.9 万家，较上年同期增加 3.2 万家。国内企业共提交发明专利申请 40.4 万件，同比增长 12.0%。国内发明专利申请中，企业所占比重为 66.6%，较上年提升 3.2 个百分点，充分显示出国内企业在专利申请中的主体地位不断巩固。