程序员变木工？树莓派 300 美元 DIY 手提街机，随时随地玩街霸

程序员和木匠听起来隔行如隔山，但工作的方式其实还是有不少相似的地方：都有固定的 workflow，都需要极致的耐心和一点创造力。

这不，一位来自美国的北卡罗来纳州的程序员 Tyler Capps，就为了完成一个 “复古手提街机”的愿望，跑去做了一段时间的木工，最后成功 get 了一只 n 合一的可折叠炫酷街机，还成功爱上了木工这个手艺。

现在他甚至在自己的个人主页上，把 “木工”写进了除了 “电子设备”外的第二大兴趣点，看来上瘾不小。

一起看看他的制作过程吧。

时间要求：>16 个小时难度：中价格：300 刀 +

不久前，我老弟想让我帮他给一张玻璃咖啡桌改装成一台 N 合一街机，我想，试试吧。

虽然我已经对 RetroArch 和相关模拟器很熟悉了，但这是我第一次尝试用树莓派来做。结果发现，树莓派设置超简单，比我想象中难度小很多。

于是我又想了想，“干脆整个更酷的东西出来吧”，我决定给一个可折叠携带的废弃行李箱里装一个街机，这样可以能提着到处走，打开箱子就能玩游戏，简直就是撩娃神器。

于是那段时间，我就一直在找合适的折叠箱，但找了几个星期后，我简直就快放弃了，太难了。我发现找到的箱子要不就太小，要不就太大，太破，太贵，太厚，太薄，等等等，这简直就是逼我手工耿上身，自己动手丰衣足食了。

我想了半天，在脑袋里构思了一个箱子设计方案，还拟了个要求表，如下：

• 可折叠

• 轻，方便拿

• 小，方便放

• 又不能太小，导致功能不齐全

• 制作精良的木盒

这样一列出来，突然发现给自己挖了一个大坑。因为我既无自己的工具，也毫无木工活经验，只有一点点过时的电子知识。但是俗话说，自己挖的坑含着泪也得填上。

运气特别好的是，正好我附近有一家非常棒的创客空间能提供各种手工工具。潜入其中后，在里面一些老铁指导下 (还看了很多 YouTube 视频)，我给自己技能树点上了 “基本木工技术”，还有怎么用 3D 打印机、激光切割机、数控机床以及做街机盒所需的一切其它东东。

以下就是成品所包含的主要部件，还有制作过程。

首先，我在 Adobe Photshop 和 Illustrator 里，用自己选的街机控制器部件尺寸来设计按钮和操纵杆的布局。

考虑到最后盒子的尺寸是 21×11¾×5⅜ 英寸（大约 53.3×29.8×13.6 厘米），我设计了各个控件的整体布局，当然其中还考虑了扬声器和其他组件。

盒子主体我是用劳氏公司的松木板做的。我先做了个框架，然后用锯子把它锯成两半，分别用来做箱子的底座和盖子。

接着我把顶部和底部的木板给粘上，干了后，用 80 到 220 的砂纸一次对它进行抛光，弄完一下看起来就高级多了。果然磨砂纸是提高一切品质的必需品，就是费手。

然后，我对盒子用了预染色护木剂，红橡木染色剂，还有很多层其他喷漆。我知道很多木工不喜欢用化学染剂，但我还是用了，因为首先我想降低成本，而且我也不太相信自己的技术，怕给好好的木头给弄坏了。

之后，参照在 Illustrator 里设计的布局图，我用激光从桦木胶合板上切割出了装扬声器、按钮和操纵杆等所有需要的孔。还用同样过程切出了之后用来装屏幕的木板。

接着我又用 Illustrator 给面板和屏幕板设计了保护板，以及为游戏杆设计了受吃豆人启发的灰尘罩。我用激光从超薄的桦木薄板上切割出了所有这些保护板，然后用喷塑粘合剂把它们固定在胶合板表面。所有的胶合板都用砂纸打磨过，接着还给它们喷了很多层漆，齐活儿了！ 虽然我很熟悉电子产品和各种游戏，但我不是所有代码都要从头写的程序员。所以装游戏的时候，我直接用了 RetroPie，一款专门在树莓派上玩复古游戏的开源软件。我要做的就是下载一个 RetroPie 镜像，用 Etcher 或其他 flash 软件将其写到一张 microSD 卡上，插入树莓派，然后启动。So easy.

因为我还想在盒子外预留两个 USB 接口，所以我买了两根 USB 延伸线，还量了下母端的尺寸。然后我用这些尺寸在 Tinkercad 上设计了一个可连接 USB 线的接口，它能让我从内部连接 USB 线，并且从外部看非常美观齐整。接着同样 3d 打印，第二次用比第一次熟练多了。

所有的控制都是即插即用。我所做的就是将每个按钮和操纵杆连接到控制器板上相应的插头上，然后用 USB 将控制板连接到树莓派上。最后再在 RetroPie 中配置一下控件，一切都很顺利。

关于显示屏，我从一台坏掉的笔记本电脑上回收了一个 15.6 寸 LCD 屏幕。接着我在 eBay 上查了下型号，找到对应合适的 LCD 控制器板。这样我就能用一根很短的 HDMI 线将屏幕和改装过的扬声器连接到树莓派上了。

对于音响方案，我也重复利用了下旧台式机的扬声器。首先给扬声器从外壳中弄出来，上老虎凳，哦不老虎钳。然而，当我给扬声器和电子零件弄出来时候，犯了一个大忌，部件动得太频繁了。导致本不该动的电线被弄断了。这时候又得召唤焊接枪，到处焊焊，再弄些热胶补救一下。反正能用就行。

扬声器在盒子底部，面向上方。我设计 (还是用 Tinkercad)并 3D 打印了一对可以安装扬声器的升降台。这样扬声器就可以固定在底座上，当它被放置到扬声器顶部时，它将将好和控制板齐平。

为了给这一切供电，我将一根三插头延长线的头部连接到一个街机电源开关上，该电源开关穿过盒子背面，通过一根标准 PC 电源电缆接到墙上的插座。液晶控制面板要 12V 1A 的电源，很容易就在一家旧货店找到了，但我必须得改造一下让它能放到箱子里去。

这样所有部分都搞定了，而且所有部件都测试能正常使用。剩下就是把箱子组装起来。结果最后一步出问题了，我发现盖子不能像我想的那样盖住操纵杆。我已经用隔板把操纵杆放得尽可能低了，但我还是发现无论我把屏幕设置成什么角度，还是盖不上。然后我试着给操纵杆球顶从柱子上拧下来，接下来见证奇迹的时刻到了，盖子合上了！而且屏幕和裸柱之间只有毫米级的距离，但这也足以让它们永远不接触了。

因为还没给盒子安把手，所以我的解决方案是在盒子的前面加两根柱子，接着用拆下来的两个球顶装在上面，当作搬运把手。我不知道这样是不是 OK，但这是我唯一的选择。神奇的是，它居然符合人体工程的，拿起来还相当舒适呢。

我对最终结果还是非常满意的。它就像我想的那样能玩，我也已经让大家在上玩了很多把街霸 2 了。虽然听起来可能有些夸张，但制作这个街机箱的过程真的让我感觉到人生受到了改变。因为这是我第一个真正意义上的项目，完成它是我生命中最有价值的经历之一。它给了我新的人生方向、新的想法还有新的奋斗目标。在创客里学习、解决问题、设计、工作让我非常舒服，像是一种家的感觉，这真的很难得。

对我来说，有种自己生来就是为了做这些东西的感觉，现在已经忍不住想开始下一个项目了。