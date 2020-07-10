淘宝教育：四六级临考才复习，考前一个月相关搜索环比上涨 94%

明天 全国大学英语四、六级考试（CET）开考。不同于往年 6 月、12 月各一次考试，受疫情影响，今年原定于 6 月的考试，被拆分到 7 月和 9 月。据淘宝教育数据显示，上一个四六级考试季，相关词条在淘宝上被搜索了近 700 万次；但今年 5 月以来，四六级的搜索次数仅为 240 万次。

新东方在线电商代运营负责人冰野分析，根据目前四六级相关课程的销售情况，预计有 3/4 的考生会选择 9 月考试。在他看来，因为疫情，一些考试被推迟或取消，部分在线课程承受较大压力，但对于在线品牌整体来说是机遇年。

不同于对考研、考公的认真程度，部分四六级考生直到临考前 1 个月、1 周、甚至 1 晚，才展开突击式学习。在淘宝平台上，考试前一个月，四六级的相关搜索环比上涨 94%，并在 618 大促期间达到峰值，“临考抱佛脚 “和 “凑单式学习”成了一种备考习惯。

据悉，疫情加速了教育机构的线上布局，2020 年 1-5 月，淘宝天猫教育类新入驻商家超 5000 家，平均每月新增 1000 家机构在淘宝开课办学。目前，新东方、好未来、学而思、流利说、VIPKID 等数万家机构均已入驻淘宝，提供超 300 万门课程。

此外，据官方表述，6 月 22 日，淘宝教育推出 “一亿新生计划”以来，教育机构正在加速入驻。未来 3 年，将为超过 1000 家教育机构每家带来 10 万 + 新生。在淘宝教育负责人黄磊看来，淘宝教育提供平台级的服务、发现教育，解决教培机构招生、新的生源转化问题，将他们的注意力放到课程标准化、持续性研发上，释放他们的创造力。