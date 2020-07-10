当李彦宏、马化腾、马云又站在了同一个舞台

正在台上念稿的李彦宏突然抬起头来，念叨着算了一笔账：「汽车领域的消费占 GDP 的 16% 左右，智能交通的基础设施建设将提升 15%-30% 的通行效率，这就意味着对 GDP 绝对值 2.4% 到 4.8% 的增长。」

这是 2020 上海世界人工智能大会的开幕式，是这场为期三天的大会的第一天上午，此刻在上海世博中心的舞台上，压满了 AI 领域学界和商界的翘楚。李彦宏、马化腾、马云、Elon Musk、沈向洋、苏世民、姚期智、Yoshua Bengio…...

李彦宏作为这场盛宴的首个主题演讲嘉宾，用十多分钟的时间阐述了在这个特殊时间节点他对 AI 的思考，围绕疫情和新基建，以及百度自身的业务。「平台化和开源开放是我们的重要战略」，被李彦宏拉出来秀肌肉的，除了无人驾驶和百度大脑，还有飞桨和智能云业务，都肩负着「对外赋能」的重任。

随后，腾讯 COO 任宇昕上台，代抱恙的马化腾演讲。在疫情相关能力之外，他提到了游戏电竞、虚拟 IP、微信生态。腾讯不是没有底层技术，优图实验室、AI Lab 都是拿得出手的金牌团队，但在演讲中这些被一笔带过。和百度「对外赋能」不同，腾讯的 AI 更多在「为自己赋能」，强调自身拥有的场景。

让很多人记忆犹新的，是去年世界人工智能大会现场，马云和马斯克的「二马尬聊」。今年马云也在，只不过在云南，他以全息投影的方式带来演讲。卸任阿里巴巴 CEO 之后，马云以联合国数字合作高级别小组联合主席的身份出现。话题自然不再聚焦阿里，而是重视人类。

在疫情下，他表示对人类、地球感到陌生。「地球的生态系统是由微生物决定的，而不是高级生物」，「今天人类知识的积累、信息处理能力和抗风险能力是有史以来最强大的，但是很遗憾，我们缺乏了智慧」。脱离集团业务，从更高的维度看科技和技术，马云也有了新的感悟，「如果过去数字技术是让生活变好，那么今后数字技术是让人类能够更好地生存下去」。

不再有往日的焦灼，如今 BAT 三位掌门人再度同台，已然呈现出不同的面貌。三五年前，业界还经常讨论大公司的业务重合；如今，他们已经找好了属于自己的定位，并在各自的道路上坚定前行着。这份不同和坚定源自往日的积累，或者说，过往商业战场上的一次次选择，正将它们送往各自的王国。

李彦宏：对外赋能

中规中矩，李彦宏的演讲被分为三个部分，疫情、新基建、百度自身的业务。

「现实情况是，我们没有在武汉封城的时候派遣大量无人车为百姓提供日常服务，没有通过生物计算快速找到新冠疫苗，也没有储备足够多的技术应对未来相当长一段时间内的逆全球化风险。」

李彦宏不是唯一一位指出在疫情中 AI 乏力的在场嘉宾，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也直白表示：「疫情的控制靠的是传统方式，AI 起到的作用很少。」算法不落地、数据不通，仍旧是 AI 光鲜外表下的暗殇。只是作为 AI 局中人，李彦宏能在世界级大会坦诚，需要一些勇气。

AI 的发展注定向前，这是无需争议的事实。在这条奔涌翻滚的河流中，谁解决了暗殇，谁就是产业基石，谁就是赢家。百度希望沿着这条路线行走，这也暗合了国家在新基建方面的投入和倡导。

顺势而为。百度正在新基建的潮流中，发展数字基建，其中 AI 扮演着核心角色。相对于普遍的对 AI 赋能产业的理解，李彦宏的思考要更深一些，「未来最主要的操作系统软件将不再是基于 PC 的或者基于手机的，而是基于人工智能深度学习框架的，深度学习框架对上承接各类智能应用，对下主宰各类 AI 芯片的结构。」

在深度学习框架层面，百度有飞桨；操作系统层面，有 DuerOS。百度的语音、图像，甚至行业能力正在通过百度大脑及智能云对外输出，构建了从代码到平台的多层赋能出口。另一条线，在未来 10 到 20 年最有可能发生翻天覆地的变革的领域——智能交通，百度投入千亿发展无人驾驶及车路协同。

在人工智能时代，百度做的是企业级的生意，这是一条踏实、沉重又广阔的路。对于当下的百度来说，这也是只属于它的路。

「百度是中国唯一在智能交互、智能基础设施和产业智能化领域都形成了优势的 AI 平台型公司，这种定位也可以使我们避免与生态伙伴竞争。百度会始终将开放作为一项基本原则，专心致志扮演好 AI 赋能者的角色。」

马化腾：娱乐王国

在 2019 年 Q4 及全年财报中出现了这样一句话：「我们的战略重点是进一步深耕消费互联网并巩固领先地位，拥抱产业互联网机遇」。腾讯对产业互联网不紧不慢地拥抱，源于其对消费互联网的深耕。事实上，在中国的消费互联网领域，腾讯以其庞大的用户及产品生态，正占据绝对的领导地位。

2019 年，包括游戏及数字内容付费在内的增值服务收入占总收入的 53%，超过一半。落到细节处，就是《PUBG Mobile》、《Call of Duty Mobile》及《英雄联盟》新模式《云顶之奕》的成功，腾讯视频的持续发力，以及《庆余年》等上游 IP 的爆红。

在营收外围，微信生态、广告业务、金融科技、企业服务，共同组建了马化腾的娱乐王国。对于这一点，任宇昕在演讲中丝毫没有避讳。他的演讲主要阐述三个「新」：疫情带来的「新增长」、聚焦游戏电竞的「新博弈」，以及关注新一代就业问题的「新世代」。用 1/3 的篇幅讲游戏业务，足见马化腾的如鱼得水和野心勃勃。

上海正在打造「全球电竞之都」，腾讯全力支持，在上海建立了英雄联盟和王者荣耀的远程制播中心，堪称全球最专业。潜力巨大的电竞产业，在给腾讯带来经济价值之外，也成为了腾讯 AI 的训练场和试金石。

在 AI 专家的眼中，电竞是一种「多智能体博弈」，其底层技术和逻辑与 AI 的决策能力相通。2018 年，腾讯的王者荣耀 AI「绝悟」通过了人类战队的测试，2019 年达到电竞职业水平，目前正在向顶级职业水平冲刺。

在电竞这块 AI 试验田里，腾讯开发了「数字人艾灵」，她是一个仿真人，能够做电竞解说。当 IP 制造能力碰上 AI 能力，腾讯正在培养自己的虚拟 IP，以捷足未来的娱乐业。

坐拥娱乐王国，腾讯在 AI 时代显得从容。因为不论是语音、图像，还是推荐系统、预测算法，腾讯的每一项 AI 技术都能在自身的生态系统中找到用武之地，启动技术迭代的「内循环」。

马云：关心人类

「今天的问题是我们昨天的决定造成的，但是我们很难改变昨天，甚至对今天往往也无能为力。」卸任阿里巴巴 CEO 的马云多了一丝悲天悯人的禅意，但转念一句「未来应该怎么样，是今天的我们可以决定的」，还是那个马云。

以全息投影的形式出现在会场，并不是马云的本意，却意外地呈现了一种未来感。「疫情对世界带来了改变，我想我们不妨把它当作一种来自大自然、来自未来的思考。」

「未来」、「人类」、「地球」是马云思考的三个关键词。对于此刻「风清扬」的他，好像商业已经不再是头等重要。「人类离不开地球，但地球却可以离开人类」、「相比外太空，人类对自身的探索显得更难，也更加重要」、「如果说地球是一家公司，大自然才是真正的老板，人类只是大自然优选的管理者而已」…... 这不是以前的马云在公众发言中会讲的话。

卸任后，马云去哪了？「联合国数字合作高级别小组联合主席」便是答案之一。这次大会或许是他首次以新身份示人，低调到连维基百科都没有更新。逃离商业后，他以更高维度的视角，对商业进行了新的诠释。

「我们人类千万别把自己看得太高。」马云谈到，疫情让他明白，世界的生态系统是由微生物决定的，而不是高等动物。带着这份敬畏，他认为 AI 不应该被翻译成人工智能，而应该是机器智能。

动物有本能，机器有智能，人类有智慧。马云看到，人类之所以正在面临前所未有的麻烦，是因为我们没有发展自己的智慧。「我们并没有把资源、能力，和知识用来加强沟通合作，有时候还制造了很多隔阂，甚至扩大了分歧。」

君子和而不同，马云悟到了。「人和人、国家和国家没有一个是一样的」，「人类从来不缺灾难，但是灾难之后的我们一定要成长，否则，我相信未来毁掉人类文明的不是病毒，而是人类自己」。

这是马云的新视野，关于国际发展与人类文明。在这个视野之上，马云对数字技术也有了新的感悟。「如果过去数字技术是让生活变好，那么今后数字技术是让人类能够更好的生存下去。」

从生活，到生存。听起来无奈，实则是正视现实，因为灾难在逼迫我们创新。「技术变革会提前并且加速，我们需要做好准备。今天的灾难或许刚刚开始，我们没有其他选择。早一点抱团，早一天胜利。」