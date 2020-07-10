「随心飞」迎来新入局者，春秋航空推出三档「想飞就飞」礼包

继东航、海航之后，春秋航空也在 7 月 10 日宣布即将推出「想飞就飞」礼包，一共分为 2999 元、3499 元、3999 元三档，覆盖了春秋航空执飞的所有国内航线以及港澳台地区，有效期从发售之日起至 2020 年 12 月 31 日，而且不限出行次数、不限出行日期、不限国内航线。



据介绍，春秋航空「想飞就飞」礼包一共包含三档，分别为：

2999 元礼包：可以兑换会员专享座，没有免费托运行李额；

3499 元礼包：可以兑换经济座，有 20kg 免费行李额；

3999 元礼包：可以兑换商务经济座，座椅位置更宽，有 30kg 免费行李额。

官方表示，票套票激活之日起至 2020 年 12 月 31 日之间的任意日期，包含了十一和中秋期间，没有节假日屏蔽的条款，而且航线不仅包括国内航线，也支持港澳台地区，每趟航班可以供兑换的位置不少于 20 个，需要提前 7 天申请兑换，提前 3 天取消，3 次未登机套票作废。此外，同一账号只能存在 3 张未使用客票，同一日期同一始发地仅限 1 张。

公开资料显示，春秋航空国内（含港澳台）一共有 170 多条航线，其中，航点在 17 个以上的城市包括上海、石家庄、兰州、宁波、沈阳、扬州、深圳和揭阳。

作为国内首个民营资本独资经营的低成本航空公司，也是首家由旅行社起家的廉价航空公司，春秋航空对乘客可免费携带的行李重量及体积作了较其它航空公司更为严格的限制、简化了机票和登机牌，座距为比其他航空公司更小的 28 英寸且不能调节座椅靠背。同时在飞机上，春航不提供免费的机上膳食和饮料（初期提供免费瓶装水，但现已改为收费）。

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