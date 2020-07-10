中国移动高同庆：AI 已成为 5G 和 6G 核心技术之一

7 月 10 日下午消息，在 2020 年世界人工智能大会 “AI 新基建，5G 新机遇”主题论坛上，中国移动副总经理高同庆发表主题演讲。他表示，5G 和 AI 的典型应用场景中超过 80% 是重叠的，两者已经深度融合。其次，AI 已成为 5G 乃至 6G 的核心技术之一，正全面赋能信息通信网络建设和运营。

5G 和人工智能都位列中国新基建之中。高同庆表示，5G 是新基建之 “首”，新基建之 “基”，是产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石；人工智能作为新基建之 “智”、新基建之 “脑”，最具 “溢出带动性”和 “头雁”效应，是数字社会变革的新引擎。加快 5G 和人工智能建设，将有力推进中国数字经济 “换挡增速”，构筑中国引领全球新一轮信息技术革命的竞争力。

在 5G 方面，截止 5 月底，中国移动已建成 14 万个 5G 基站，预计年底将完成 30 万个 5G 基站建设，实现全国地市级以上城区的全面覆盖；力争年内实现 SA 商用，累计发展 5G 套餐用户突破 1 亿户；打造 5G 新消息，规模化推广超高清直播、云游戏、云 VR 等 5G 特色应用；赋能千行百业，聚焦垂直领域，打造过百个 5G 行业应用和解决方案。

中国移动也在推动人工智能建设和运营，实现规模化 AI 赋能。在 2019 年的世界人工智能大会上，中国移动发布了 AI 战略落地引擎 “九天人工智能平台”。一年来，基于九天人工智能平台，目前已累计孵化应用过百项、服务用户超 9 亿、创造价值近 6 亿。

高同庆表示，5G+AI 珠联璧合，AI 让 5G 智能，5G 使 AI 泛在，两者具有深刻的内在联系。首先，5G 和 AI 的典型应用场景中超过 80% 是重叠的，两者深度融合，共同促进了社会经济生产关系和生产方式的重大变革。其次，AI 已成为 5G 乃至 6G 的核心技术之一，正全面赋能信息通信网络建设和运营。最后，5G 网络的规模覆盖，为 AI 提供了无所不在的承载空间，解决了 AI 技术落地缺乏载体和通道的巨大痛点，极大地促进了 AI 产业的发展和繁荣。

“可以预见的是，5G+AI 强强联手，将加速推动社会经济发展的质量变革、效率变革和动力变革，带给世界前所未有的创新机遇和美好未来。”