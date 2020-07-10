饿了么 CEO ：公司处于早期发展阶段，暂无独立上市计划

7 月 10 日消息，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么 CEO 王磊在接受网易科技等媒体采访时表示，饿了么暂时没有独立上市的计划。

王磊介绍，集团对本地生活版块（饿了么）从未讨论过上市问题，因为这个领域还处于早期发展阶段，但集团非常支持饿了么和阿里本地生活的发展。”

饿了么今日宣布全面升级，从餐饮外卖平台转变为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台。具体涵盖四个方面：提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。