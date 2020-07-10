饿了么 CEO ：公司处于早期发展阶段，暂无独立上市计划

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
7 月 10 日消息，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么 CEO 王磊在接受网易科技等媒体采访时表示，饿了么暂时没有独立上市的计划。
王磊介绍，集团对本地生活版块（饿了么）从未讨论过上市问题，因为这个领域还处于早期发展阶段，但集团非常支持饿了么和阿里本地生活的发展。”
饿了么今日宣布全面升级，从餐饮外卖平台转变为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台。具体涵盖四个方面：提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有