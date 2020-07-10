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业界首款折叠屏 PC，ThinkPad X1 Fold 上线官网

2020/7/10 19:50:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 10 日消息 ThinkPad X1 Fold 现已上线联想美国官网，号称业界首款折叠屏 PC，将于今年秋天上市。

演示视频：点此观看

视频截图：

联想公布了 ThinkPad X1 Fold 的设计图，从中可以看到定制的主板很小。联想表示，ThinkPad X1 Fold 搭载了世界上首款可折叠的 13.3 英寸 OLED 显示屏，拥有高色域，高对比度和亮度，低功耗的特点。当你需要打字时，联想的折叠迷你键盘可磁力附着在 ThinkPad X1 Fold 上，通过蓝牙连接。

IT之家曾报道，联想 ThinkPad X1 Fold 搭载了一块可折叠的 13.3 英寸 2K pOLED 显示屏，长宽比为 4：3，配有支架，扩展坞和固定磁性并支持无线充电的 Bluetooth Mini 折叠键盘。该笔记本电脑由轻质合金和碳纤维制成，采用了英特尔大小核设计的处理器和UHD Gen 11核显，最高 8GB LPDDR4X 内存，频率 4267MHz，最高 1TB PCIe-NVMeM.2 2242 SSD 固态硬盘。它还采用独特的多连杆扭矩铰链构造，整体重量不到 1 千克。

联想 ThinkPad X1 Fold 集成了 5MP HD RGB 摄像头和用于面部识别的 IR 摄像头，采用杜比音频技术的立体声扬声器以及 50W 电池，可保证 11 个小时续航，并支持快速充电。在端口方面，ThinkPad X1 Fold 提供 USB Type-C Gen1 端口，USB Type-C Gen2 端口，支持 DP视频传输的USB Type-C端口。无线连接支持WiFi 6（802.11ax），蓝牙 5.0 和 5G / LTE / 4G (Cat.20)。

ThinkPad X1 Fold 打开时尺寸为 299.4 mm x 236.0 mm  x 7.8 mm，带折叠盖的尺寸为 158.2 mm x 236.0 mm x 27.8 mm，重 999 克。

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关键词：PCThinkPad

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