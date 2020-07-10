海南离岛免税新政首周战报出炉，购买量前三没有手机电脑

IT之家 7 月 10 日消息 根据海关总署的消息，7 月 1 日至 7 日是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一个星期。在这一周内，离岛旅客累计购物 6.5 万人次，购物总额 4.5 亿元，免税 6571 万元，日均免税 939 万元，比上半年日均增长 58.2%。

IT之家了解到，新政首周，购买量前 3 的商品为化妆品（占 83.5%）、香水（占 4.7 %）和首饰（占 1.8%）；购买金额前 3 的化妆品（占 51.3 %）、首饰（占 14.1%）和手表（占 11.9%）合计占购物总额 77.2%。手机电脑等消费电子没能成功进入前三名。

海关总署表示，定价策略与促销使目前海南离岛免税经营的化妆品比日韩、新加坡、法国和中国香港等主要市场平均售价优惠 10%-20%，成为新政实施首周的当红商品。

海关统计显示，新政实施以来，日购物旅客稳定在 1 万人次左右，日购物额在 6000-7000 万元之间。三亚海棠湾免税店占总销售额的 78%，海口美兰机场免税店占 13%，日月广场免税店和琼海博鳌东屿岛免税店占 9%。

海关提醒：

离岛旅客购买免税品时，应当主动提供本人有效身份证件或旅行证件，以及海关规定的所搭乘离岛运输工具等相关信息。为了防范免税品的倒卖、代购、走私，他们将加大监管，同时，加强和其他部门的联系，对违法违规行为联合惩治。根据规定，倒卖、代购、走私免税商品的个人，将依法依规纳入信用记录。三年内，不得购买离岛免税商品。对于构成走私行为或者违反海关监管规定行为的，由海关依照有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。