去世用户账号突然发布肖战应援内容？微博：没有逝者，没有盗号

IT之家 7 月 10 日消息 昨天，微博社区公告微博接到网友反馈，去世账号 @努力做个小太阳的晨小晨突然发布肖战应援内容，怀疑该账号被他人非法盗窃贩卖和使用。之后微博表示正在核实信息。

IT之家注意到，今晚，微博管理员发布长文对晨小晨事件做出公告，表示该人同时登录三个账号，活跃在抑郁症超话，用账号博取关注。调查结果为：没有逝者，没有盗号。

微博调查结果：

1、@努力做个小太阳的晨小晨 该账号 2018 年 12 月关注抑郁症超话并首次发博。2019 年 6 月，在该账号唯一登录着的移动设备上发布疑似离世的帖文（见配图 1），此后转为只刷微博不发言，直至今年 3 月在相同设备上发帖声称 “回来了”。账号始终未发现被盗状况。

▲配图 1

2、在排查过程中，微博注意到，该设备上还登录有两个账号：@长乐在不在呀和 @再来一瓶我还能喝。其中，@长乐在不在呀 亦曾经活跃在抑郁症超话，2018 年 8 月 14 日发布疑似离世的帖文（见配图 2）后，也转为只看不发言。

▲配图 2

3、@再来一瓶我还能喝 于今年 7 月，与上述 2 个账号进行互动（见配图 2、3），并指责站方失职。同时，网友举报 “去世账号” @努力做个小太阳的晨小晨 被盗，引发了大量用户的关注和舆情的发酵。

▲配图 2

4、站方调查确认上述 3 个账号均没有被盗迹象，并由同一人使用管理。经与使用人电话沟通获悉，3 个账号虽使用不同手机号注册，但均为使用人自己管理，属于 1 人运营 3 号的情况，@努力做个小太阳的晨小晨 和 @长乐在不在呀 没有去世。使用人表示，运营这些账号的目的是在微博上博取关注。

5、在整个调查过程中，暂未发现账号 @努力做个小太阳的晨小晨 @长乐在不在呀 使用抑郁症患者身份进行诈骗的行为，其他用户如有相关线索欢迎提供，微博将采取法律手段维护用户权益。

6、考虑到账号使用人的身体健康情况不明，微博已关闭相关账号的互动功能，避免其遭受网络暴力。

7、站方也将对抑郁症超话 进行严格管理，一旦发现有人利用此类超话实施非法募捐、筹款等涉嫌诈骗的行为，将依据相关社区规则，严厉处罚并报告公安机关。

8、对于在本次事件中宣扬仇恨挑动群体相互攻击的账号，站方正在回溯调查，可通过在本条微博发布带图评论的方式进行投诉，站方将核实并依照规则进行处理。

9、站方仍将持续关注此事，如有新的证据或结论，将及时对外发布。