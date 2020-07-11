开始菜单终变身！这些神器能让 Win 10 更酷

几天前，Windows 10 Dev 亮相（Build 20161），最大一个看点就是颜值更高的开始菜单。尽管还处于早期预览状态，但新菜单无论从颜值还是兼容性方面，都已经相当出色。那么继新版开始菜单 “实锤”之后，还有什么小软件可以让你的 Win10 更酷呢？今天我们就来介绍几个。

新版开始菜单来了！

1.自动昼夜壁纸

苹果系统有一项很有趣的特性，可以让壁纸自动显示日夜模式。其实这项功能，是由一组不同时间段拍摄出来的壁纸包组成。操作系统每隔一段时间切换一张壁纸，最终呈现在用户面前的，就是一个随时间自动变换的壁纸效果了。

自动切换的 “时间壁纸”

在 Win10 下，要想实现类似功能，可以通过应用商店下载一款名为 “WinDynamicDesktop”的小工具。这项工具会根据时间自动切换壁纸，基本上来模仿实时的昼夜效果。

软件自带壁纸包，此外你也可以到它的网站下载自己喜欢的壁纸，点击即可使用。



搜索下载 “WinDynamicDesktop”

内置的壁纸包

2. 现代化 “文件资源管理器”

尽管 UWP 已经覆盖到 Win10 的大部分角落，但资源管理器依旧还是老版本。除了不方便触摸以外，另一个问题就是对夜间模式支持较差。

现版 Win10 资源管理器对夜间模式支持很不理想

Files UWP 是一款基于微软流畅设计体系开发的 UWP 版资源管理器，和现版管理器相比，Files UWP 增加了标签栏、主题色等功能，可以跟随系统主题自动换色。支持多种显示模式，右键菜单、地址栏、文件管理也与传统版接近。由于是 UWP 应用，触摸体验和夜间模式较现版支持更好。最关键的是，Files UWP 的配色更加协调，简约的同时条理感也更强。



基于 Fluent Design 设计的 Files UWP 资源管理器

可以跟随系统主题自动换色

3. 自动切换日夜模式

尽管官方已经宣布，将在下个版本中启用全新开始菜单，但 Win10 主题仍然需要手动切换。“自动暗黑模式”是一款能够根据时间（或定位）自动切换明 / 暗模式的小工具，支持简体中文，可以实现应用、系统、Edge 的主题自动切换。软件同时提供时间、地理位置两种切换规则，用户可根据自己需要进行选择。





自动切换亮 / 暗主题

4. 文件自动 “分门别类”

Win10 桌面已经沿用很多年，但基本规则并没有太多改变。比方说当我们需要整理文件时，最多只能建立几个文件夹，无论是可视度还是操作方面都不够理想。

Fences 3 是一款智能化桌面文件管理器，最大特点是可以在桌面上建立若干 “虚拟窗格”，你可以将文件直接拖入窗格。也可以通过类型、名称、时间等维度，建立对应的自动规则体系。当桌面上出现新文件时，这些规则将引导文件自动进入相关的 “窗格”内，省去了使用者手工整理的麻烦。





通过 “窗格”进行文件的可视化整理

基于不同维度建立自动规则

写在最后

尽管新版开始菜单已经 “实锤”，可 Win10 中需要改进的地方并不少。以上几款小工具看似简单，可功能都很强大。在官方尚未发布更多的消息之前，借助它们能让你的 Win10 更好用！

Fences 3

Auto Night Mode

Files UWP

WinDynamicDesktop