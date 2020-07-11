微软 Visual Studio Code 1.47 稳定版发布

Visual Studio Code 1.47 稳定版已发布。
此版本的更新亮点如下：
针对辅助功能 (Accessibility)方面的改进 - 新增屏幕阅读器 (screen reader)功能
Windows ARM builds - Windows on ARM 构建现已提供稳定版
新的 JavaScript 调试器 - 可在终端进调试，支持使用 profile 进行性能分析
统一 Source Control 视图 - 所有仓库显示在单个视图中
View & Sort 功能的变更 - 支持以树状或列表的形式查看文件，按名称、路径或状态进行排序
在 Settings editor 中编辑复杂的设置 - 支持在设置编辑器中编辑对象设置 (object settings)
新的 HexEditor 扩展 - 支持在 VS Code 中编辑十六进制格式的文件
升级 Notebook UI - 改进 UX 以及支持 undo/redo（撤销 / 重做） 操作
新增远程开发教程 - 学习在 WSL 和容器中使用 SSH 进行开发
推出适用于 macOS 的 Java Pack Installer - 方便在 macOS 上使用 VS Code 进行 Java 开发
(https://aka.ms/vscode-java-installer-mac)
详细更新内容和下载地址查看 https://code.visualstudio.com/updates/v1_47