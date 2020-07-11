内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软 Visual Studio Code 1.47 稳定版发布

2020/7/11 8:04:28来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Visual Studio Code 1.47 稳定版已发布

此版本的更新亮点如下：

  • 针对辅助功能 (Accessibility)方面的改进 - 新增屏幕阅读器 (screen reader)功能

  • Windows ARM builds - Windows on ARM 构建现已提供稳定版

  • 新的 JavaScript 调试器 - 可在终端进调试，支持使用 profile 进行性能分析

  • 统一 Source Control 视图 - 所有仓库显示在单个视图中

  • View & Sort 功能的变更 - 支持以树状或列表的形式查看文件，按名称、路径或状态进行排序

  • 在 Settings editor 中编辑复杂的设置 - 支持在设置编辑器中编辑对象设置 (object settings)

  • 新的 HexEditor 扩展 - 支持在 VS Code 中编辑十六进制格式的文件

  • 升级 Notebook UI - 改进 UX 以及支持 undo/redo（撤销 / 重做） 操作

  • 新增远程开发教程 - 学习在 WSL 和容器中使用 SSH 进行开发

  • 推出适用于 macOS 的 Java Pack Installer - 方便在 macOS 上使用 VS Code 进行 Java 开发

  • (https://aka.ms/vscode-java-installer-mac)

详细更新内容和下载地址查看 https://code.visualstudio.com/updates/v1_47

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    