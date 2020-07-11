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Android 11 发布日期意外曝光？谷歌回应来了

2020/7/11 8:23:42来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

Android 11 Beta 2 已发布。谷歌方面表示，Android 11 beta 2 的发布使操作系统达到了一个里程碑，即，平台稳定性。这是谷歌仅针对 Android 11 实施的一个新的里程碑，它让开发人员明白，他们的应用在此 Beta 版本中的工作方式，就是他们以后在稳定版本中的工作方式。

与此同时，一些外媒发现，在最近举行的一个名为 “Hey Google”的智能家居峰会上，一张幻灯片泄露了 Android 11 正式版的发布日期。该公司在视频第 18 分钟的时间处展示了一张名为 "9 月 8 日 Android 11 发布会的检查表" 的幻灯片

在传播了几个小时后，目前该视频已无法播放。鉴于 Android 10 是于去年 9 月 3 日发布的，Android 9 Pie 也发布于 2018 年 8 月 6 日。且 Android 11 测试版系统已经进入稳定阶段，所有新特性也基本都已确定，因此 Android 11 正式版在今年 9 月 8 日发布的概率似乎很高。

然而在事件扩散后，谷歌方面也做出了回应，其向外媒 Android Authority 表示，9 月 8 日 Android 11 正式发布日期是错误的。并称，其尚未确认正式发布日期。

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关键词：Android 11谷歌

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