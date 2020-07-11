美股收高：英伟达成全球芯片厂商季军，蔚来本周股价累计上涨 60%

北京时间 7 月 11 日消息，有关瑞德西韦能显著降低新冠肺炎患者死亡率的报道提振了市场信心，星期五美股收高。截至收盘，道指涨 369.21 点，涨幅为 1.44%，报收 26075.30 点；标普 500 指数涨 32.99 点，涨幅为 1.05%，报收 3185.04 点；纳指涨 69.69 点，涨幅为 0.66%，报收 10617.44 点。

图：纳指涨 0.66%，报收 10617.44 点

美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook 涨 0.23%，亚马逊涨 0.55%，苹果涨 0.25%，NetFlix 涨 8.07%，Alphabet 涨 2.04%，微软跌 0.3%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易涨 0.25%，爱奇艺跌 0.65%，拼多多跌 3.27%，微博跌 1.97%，腾讯音乐跌 2.34%，阿里巴巴跌 0.22%，京东跌 2.6%，趣头条跌 3.23%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：达内科技（涨 44.1%），猎豹移动（涨 20.0%），云集（涨 9.46%），团车（涨 9.33%），凤凰新媒体（涨 4.14%），亿航（涨 3.79%），信也科技（涨 3.35%），品钛（涨 3.31%），前程无忧（涨 3.15%），中芯国际（涨 2.96%），蔚来（涨 2.81%），简普科技（涨 2.2%），流利说（涨 1.89%），汽车之家（涨 1.86%），人人公司（涨 1.77%），网易有道（涨 1.77%），兰亭集势（涨 1.67%），58 同城（涨 1.05%），荔枝（涨 1.02%），途牛（涨 0.74%），新浪（涨 0.5%），虎牙（涨 0.37%），新东方（涨 0.17%）。

与上一交易日持平的公司包括：1 药网。

下跌的公司包括：小牛电动（跌 0.18%），陌陌（跌 0.24%），易车（跌 0.25%），迅雷（跌 0.25%），跟谁学（跌 0.26%），携程网（跌 0.37%），正保教育（跌 0.46%），微贷网（跌 0.78%），搜狗（跌 0.9%），500 彩票网（跌 0.91%），360 金融（跌 1.09%），蛋壳公寓（跌 1.14%），欢聚集团（跌 1.18%），乐居（跌 1.34%），哔哩哔哩（跌 1.41%），房天下（跌 1.46%），中通（跌 2.01%），斗鱼（跌 2.27%），触宝（跌 2.38%），趣店（跌 2.46%），宜人贷（跌 2.8%），宝尊电商（跌 3.09%），优信（跌 3.3%），唯品会（跌 3.32%），万国数据（跌 3.35%），云米（跌 3.45%），UT 斯达康（跌 3.45%），华米（跌 3.53%），嘉楠科技（跌 3.63%），好未来（跌 3.7%），富途控股（跌 3.78%），金融界（跌 3.89%），小赢科技（跌 4.9%），世纪互联（跌 4.94%），寺库（跌 5.35%），蓝城兄弟（跌 5.73%），百世（跌 6.67%），搜狐（跌 6.74%），新氧（跌 7.83%），无忧英语（跌 7.86%），乐信（跌 7.91%），老虎证券（跌 8.03%），如涵控股（跌 9.35%），金山云（跌 9.66%），蘑菇街（跌 10.64%），信而富（跌 11.73%）。

图：阿里巴巴俄罗斯合资公司未来两年商品成交额将增长 66%

由阿里巴巴和俄罗斯合作伙伴合资成立的全球速卖通俄罗斯公司表示，计划将年成交额由分析师估计的约 60 亿美元增长至 100 亿美元。这意味着该公司成交额将增长 66%。全球速卖通俄罗斯公司 CEO 德米特里 · 谢尔盖耶夫（Dmitry Sergeev）向路透社表示。公司考虑未来 3-4 内 IPO（首次公开招股）。他说，公司计划 2022-2023 年使俄罗斯卖家的占比达到 50%，目前中国卖家成交额占有绝对优势。他还说，公司的目标是每年客户达到 5000 万。莫斯科经济高等学校的卖家估计，2019 年销往俄罗斯的国外商品价值 65 亿美元。俄罗斯邮政系统一名官员说，逾 90% 的外国商品来自中国，其中相当大一部分是通过全球速卖通俄罗斯公司完成的。谢尔盖耶夫表示，为了将购买自中国的商品的快递时间由目前的 20 天缩短至 10 天，全球速卖通俄罗斯公司将投资建设物流渠道。

图：过去一周蔚来股价累计上涨 60%

7 月 10 日上午，蔚来汽车创始人、董事长、CEO 李斌在蔚来中国银企战略合作签约仪式上表示，六家银行将为蔚来汽车 (安徽)控股有限公司及其关联企业提供 104 亿元人民币的综合授信，同时，它们还将为蔚来中国的供应链金融和汽车金融等业务提供融资支持。在蔚来宣布中国总部落户合肥后，这是又一起重要的融资事件。自 2020 年以来，蔚来已经获得了超过 100 亿人民币的融资。蔚来再次获得融资，不仅更大程度上解决了资金问题，还使市场对公司的信心进一步恢复。今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.41 美元，涨幅为 2.81%，报收于 14.98 美元，盘中一度摸高 15.73 美元，是过去 52 周低点 1.19 美元的 13 倍。今天股市收盘后蔚来市值达到 170 亿美元，相当于汽车巨头福特公司的 70%。但也有业内人士表示，蔚来股价还存在腰斩的可能，目前的销售还不足以支撑如此高的市值。蔚来汽车负债近 20 亿美元，这对一家年轻的公司来说是个很大的数字，如果需要更多的资金来保持增长，股价回调的风险还会进一步增加。过去一周蔚来股价累计上涨 60%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨 10.78%），Groupon（涨 4.51%），Yelp（涨 3.72%），惠普公司（涨 3.53%），索尼（涨 3.37%），Lyft（涨 2.88%），LendingClub（涨 2.69%），zoom（涨 2.36%），IBM（涨 2.28%），速汇金（涨 2.25%），英特尔（涨 1.9%），Fibit（涨 1.49%），艺电（涨 1.45%），美光科技（涨 1.44%），Spotify（涨 1.26%），Adobe（涨 1.16%），赛门铁克（涨 1.1%），GoPro（涨 1.03%），动视暴雪（涨 0.78%），SAP（涨 0.54%），爱立信（涨 0.32%），eBay（涨 0.08%）。

下跌的公司包括：西部数据（跌 0.02%），Uber（跌 0.03%），思科（跌 0.09%），甲骨文（跌 0.24%），英伟达（跌 0.28%），戴尔科技（跌 0.48%），Slack（跌 0.53%），Zynga（跌 0.57%），博通（跌 0.64%），恩智浦（跌 0.68%），高通（跌 0.79%），Twitter（跌 0.9%），Salesforce（跌 0.93%），诺基亚（跌 1.2%），VMware（跌 1.28%），Snap（跌 1.58%），黑莓（跌 1.66%），摩托罗拉系统（跌 1.92%），Box（跌 1.95%），AMD（跌 2.4%），PayPal（跌 2.64%），iRobot（跌 3.09%），Pinterest（跌 3.14%）。

图：英伟达超越英特尔成全球芯片厂商季军

2020 年 7 月 8 日，英伟达首次超越英特尔，成为按市值计算美国最大的芯片厂商。今天股市收盘后，英特尔市值约为 2520 亿美元，而英伟达市值约为 2580 亿美元，成为仅次于台积电和三星的全球第三大芯片厂商。英伟达数据中心显卡芯片的强劲需求，以及在游戏市场的优势，是其股价今年上涨的两大引擎。DataCenter Knowledge 刊文称，短短 5 年，英伟达数据中心业务规模就由每年 3 亿美元增长至 30 亿美元。今年以来，英伟达股价累计上涨约 78.7%，而同期标普 500 指数和英特尔均下跌约 2.4%。投资公司 Susquehanna 分析师克里斯托弗 · 罗兰德（Christopher Rolland）将英伟达目标股价由 420 美元上调至 450 美元，他预计，英伟达今年早些时候收购的 Mellanox，未来 3-5 年将实现两位数的增幅，给英伟达带来 300 亿美元市值。今年第一季度英伟达数据中心业务营收同比增长 80%，首次超过 10 亿美元。英伟达发表报告称，受疫情管控措施影响，GeForce 平台用户的游戏时长增长 50%，游戏笔记本和硬件零售业务强劲。英伟达汽车业务表现也很好，最近更是与梅赛德斯 - 奔驰达成技术合作协议。

图：本周特斯拉涨幅累计达到 28%

特斯拉将成为标普 500 指数成分股，这会刺激机构投资者买进其股票的需求。星期五特斯拉股价继续上涨，延续了过去两周的态势。上周，特斯拉公布了高于预期的第二季度交付量，中国市场的 Model 3 需求更是亮眼。投资者越来越相信，特斯拉第二季度将会盈利。连续 4 个季度盈利，特斯拉将符合成为标普 500 指数成分股的主要条件之一。成为标普 500 指数成分股后，追踪该指数的投资基金就需要买进特斯拉股票。另外，紧盯标普 500 指数的基金管理人也需要决定是否买进特斯拉股票。预期特斯拉将成为标普 500 指数成分股，是其股价最近数周大涨的一个原因，投资者希望在其股价进一步上涨前建仓。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 150.37 美元，涨幅为 10.78%，报收于 1544.65 美元，市值则超过 2800 亿美元。在埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)表示公司 “非常接近”完成完全无人驾驶汽车开发后，星期四特斯拉股价就出现大涨。本周特斯拉股价涨幅累计达到 28%。