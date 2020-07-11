Solus Linux 作者正在打造 “真正现代化的 Linux 发行版”，不依赖 GNU

Solus Linux 的创造者 Ikey Doherty 宣布其正在打造一个 “真正现代的 Linux 发行版” Serpent OS，并且该发行版将不依赖 GNU 工具链与运行时。

Ikey Doherty 认为当前市面上绝大多数 Linux 发行版都有非常相似的目标：

Modern, lightweight, privacy oriented/respecting, user-friendly desktop 现代、轻巧、面向隐私 / 尊重用户友好的桌面

但是其专注于构建可满足自己需求的 Linux 发行版，而不是关注与 macOS * + Windows * 互用性的 “基于 Linux 的操作系统”。也就是说，“这不是‘面向大众的 Linux’，而是一个还原 Linux 真正该有的样子的 Linux”。同时，这一发行版既模块化又针对现代机器进行优化。

更具体地说，Serpent 将会是一个 “真正现代化的 Linux 发行版”（A Truly Modern Linux Distribution），它将采用发行优先、兼容性更高的设计决策。同时还将把过去十年左右的时间里更明智的设计改进纳入 Linux 发行版设计中：

不再拆分 usrbin

整个过程均采用 100% 的 clang 编写（包括内核）

musl 作为 libc，依靠编译器优化而不是内联 asm

libc++ 代替 libstdc++

LLVM 的 binutils 的变种（lld、as 等）

混合源 / 二进制分发

从 x86_64-generic 通用基线转向新的 CPU，包括针对 Intel 和 AMD 的优化

程序包管理器中基于功能的订阅（硬件 / 用户选择等）

只有 UEFI，没有其它传统引导方式

完全开源，包括引导程序 / 重建脚本

针对较重的工作负载进行了认真的优化

第三方应用程序仅依赖于容器，没有兼容性漏洞

仅支持 Wayland

完全无状态的管理工具和补丁上游

同时，对 Linux 的 “不良”参与者不会容忍。例如，将不会容忍 NVIDIA 在其 GPU 上缺乏对 Wayland 加速的支持，NVIDIA 专有驱动程序将被发行版列入黑名单。

Ikey Doherty 是 Solus OS 的作者，这是 Linux 发行版的后起之秀，拥有自己的环境和软件库。系统使用自身开发的 Budgie 桌面环境，遵循极简主义，观感扁平化且现代。其 “最早”基于 Debian，不过于 2013 年停止该项目，后来不基于任何发行版重头开发了一个独立的 Linux，并最终重新命名为 Solus。

现在 Serpent Linux 大胆宣称自己不是 Serpent GNU/Linux，因为它想打造一个不依赖于 GNU 工具链与运行时的 Linux 版本，基于 Solus 的背景，或许 Serpent 真的能成，你觉得呢？难点是什么？

Serpent OS 项目的开发将于 7 月底开始，目前并没有确定最终稳定版的发布时间。