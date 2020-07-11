外媒：诉讼称 LinkedIn 领英 iOS 应用悄悄转移用户敏感信息

7 月 11 日消息，据国外媒体报道，一项发起的集体诉讼称，微软公司旗下职场社交平台领英的 iPhone 和 iPad 应用程序在用户不知情的情况下转移敏感信息。

根据当地时间周五提交给旧金山联邦法院的起诉书，这些应用程序使用苹果的通用剪贴板读取和收集数据，并可以从其他苹果设备提取信息。诉讼称，侵犯隐私的行为是由苹果和独立程序开发商曝光的。

苹果最新移动操作系统 iOS 14 的开发人员和测试人员发现，LinkedIn 的应用程序 “经常”偷窥用户的剪贴板信息。“以至于这种行为是持续性的。”苹果的剪贴板通常包含用户剪切或复制粘贴的敏感信息，包括照片、文本、电子邮件或医疗保健记录。

诉讼称，“LinkedIn 不仅一直在监视自己的用户，还一直在监视他们的电脑和其他设备，而且一直在规避 “苹果的剪贴板超时时间，苹果设定剪贴超时 120 秒后自动删除相关信息”。

领英没有立即回复寻求置评的电子邮件。

该诉讼是来自纽约市的亚当 · 鲍尔（Adam Bauer）作为代表提起，鲍尔说自己经常在 iPhone 和 iPad 上使用领英应用程序。

原告方目的是基于涉嫌违反联邦和加州隐私法以及违反合同对领英进行索赔。