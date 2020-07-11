腾讯向老干妈道歉，「逗鹅冤」宣告落幕

几经反转，“逗鹅冤”剧情今日（7 月 10 日）落幕。



7 月 10 日，腾讯与老干妈携手发表联合声明，已理清误会，腾讯已向老干妈一方当面致歉，后续双方将积极探索并开启一系列正式合作。

被骗了的 “鹅厂”，展现出真诚，虽然很委屈，但是撤回了上诉，还当面向老干妈道歉，最后双方未来还将进一步合作。从公关角度来看，损失一千六百万的 “鹅厂”和被诬陷的老干妈却有可能实现了双赢。

毕竟，经历了这样一番波折之后，“鹅厂”粉丝大涨，老干妈销量大增。

“鹅厂”和老干妈年度大戏

谁也没有想到，八竿子打不着的两家企业能够闹上法庭。

上月底，深圳南山区人民法院的一纸文书爆出大料，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币 1624.06 万元的财产。

腾讯称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉。

紧接着，第二天，贵阳警方发布消息称经初步查明，系 3 名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。

老干妈也表示对合作毫不知情，从未与腾讯合作过。随即，腾讯开始了他的卖萌，腾讯在 B 站的官方账号突然发出一条状态：今天中午的辣椒酱突然不香了。

腾讯食堂当晚只提供 “辣酱拌饭”的图片传出，图片中的食堂大屏上还配有大字：今晚只有这个菜！你们以后可长点心吧。

腾讯为此在公关上费劲了心思，还专门制作并在 B 站上发布了杨超越改版视频，诉说一只憨憨企鹅的委屈，该视频播放量超过 750 万，留言超过 7 万。

目前腾讯在 B 站也发布了相关视频：“联合官宣！腾讯老干妈握手言和”，引来大批 B 站网友的热捧。

不少网友留下了评论 “鹅以后可以愉快的吃老干妈了吧”，“搞个活动吧，充会员送老干妈，买老干妈送会员”，吃瓜群众纷纷表示期待双方正式合作。

当然也有网友对三个骗子的骗功深表敬佩，吃了大亏的 “鹅厂”当然也没有就此罢了。这事儿还没完，“鹅厂”其实还向贵阳公安报了案，该追责的还是要追责，老干妈和 “鹅厂”将会一起配合把三个骗子绳之于法。

1600 万背后，谁是最大赢家？

在 “鹅厂”与老干妈的年度大戏里，互联网大小巨头们都纷纷上场，博得网友视野里的一席之地。

腾讯在 B 站的官方账号之下，阿里、华为、小米、OPPO、海信、中兴、联通、奥迪、美团、招商银行、电子科技大学们纷纷来打卡，B 站涌入大批官方大牌账号。随后腾讯在 B 站首发官宣视频，又为 B 站增粉不少。

在这次企鹅被骗事件引起广泛关注之后，腾讯的首次回应是在 B 站；而当腾讯跟进发布视频回应的时候，首发平台仍是 B 站，杨超越的发言改动也是典型的 B 站风格。

B 站作为腾讯投资的平台，在近日依靠《后浪》视频逐渐成为破圈之王后，又迎来社会性新闻以及互联网巨头们的品牌加持。B 站此次已经成为舆论的发酵地，很显然，腾讯想要把流量倾斜在自己的地盘上。

而微博背靠阿里，在此次事件中，是舆论的二次发酵地，在微博吃瓜的群众并没有看到腾讯或者老干妈第一时间的声音，而是看到了支付宝在微博发布 “希望天下无假章”的微博。随即，支付宝登上了微博热搜。

在这次事件中，支付宝也成为了蹭热点第一品牌。百 度当然也不会放任热点溜走，在有人意有所指，“鹅厂”使用了某搜索引擎才被骗之后，百 度原本吃瓜吃得挺开心，却因为此赶紧出面撇清。

字节跳动作为与腾讯素有过节的互联网小巨头，则站在了正义的一方，赤膊上阵，与腾讯直接开撕，字节跳动副总裁李亮在点评这个事情时，说 “基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方 1600 万元！说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。”

果不其然，也上了微博热搜。随后却招致腾讯公关总监张军的回怼，字节与腾讯的陈年恩怨又被翻出来。李亮更是大尺度地指责 “腾讯向南山法院申请冻结老干妈财产的做法，既缺少对法律的敬畏，也没有搞清楚最基本的法律事实，在没有必要性的情况下贸然冻结对方 1600 万元的资产。如果老干妈不是家大业大，经得住这样的折腾？一个企业可能就因为你的‘傻白甜’被毁了，卖个萌就算了事？”

李亮还强调，一个案子只是冰山一角。腾讯滥用影响力是有惯性而广泛的，吃了假辣椒酱的企鹅不小心也泄露了很多信息。

这一场年度大戏最后成为了各品牌方收割流量的舞台。B 站在此次事件中崭露头角，多舆论生态格局在互联网发展中逐渐凸显。

“鹅厂”息事宁人的态度其实也引发了不少网友的质疑，到底三个骗子怎么把 “鹅厂”这么大一家公司骗得团团转，这才是需要 “鹅厂”甚至所有企业值得复盘和反思的地方。毕竟，1600 万不是个小钱。