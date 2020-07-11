李佳琦落户上海：各大城市为什么要抢电商主播？

进入 7 月，关于直播电商又有了许多新的进展。近日，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布 9 个新职业，“电商主播”身份获官方肯定，正式工种称谓为直播销售员。

备受关注的直播电商规范也陆续出台。由中国广告协会发布的国内首份《网络直播营销行为规范》从 7 月 1 日起实施，对直播电商中的各类角色、行为都作了全面的定义和规范。此外，浙江省发布第一个直播电商领域标准——《直播电商人才培训和评价规范》，广州市也推出直播电商服务行为规范，对人气造假、诱导交易说 “不”。

与此同时，各地相继出台重磅政策，吸引头部电商主播及 MCN 机构，并展开一场 “直播电商之都”的竞争。李佳琦以特殊人才落户上海的消息，更是引发持续热议。在人货场的生态体系之下，电商主播作为其中重要一环，被提上日程。

各地区陆续出台了专门的直播电商扶持政策，通过奖励现金、买房打折还能成领军人才等系列政策，各地区向头部主播及 MCN 机构抛来橄榄枝。此外，杭州、北京等地也陆续启动直播电商基地建设。

随着明星、企业高管和地方官员的纷纷入局，电商主播愈加多样性的同时，专业度也备受关注。城市开抢直播优质人才自是无可厚非，尤其是受疫情影响，直播带货也成为经济恢复的一大利器。

但是从过去的抢人大战到现在的抢主播大战，更应该冷静下来思考的是，现在电商主播的现状与其所面临的问题，以及在直播电商日益火爆的情况下，对主播又提出哪些新的要求。唯有 “对症下药”，才能促进这个行业的良性健康地发展。

城市直播电商发展一览

作为淘宝直播的诞生地，杭州一直被视为 “直播电商之都”。在主播人才上，杭州无疑最占优势。数据显示，淘宝约有 10% 的主播分布在杭州，除杭州之外，距离义乌城中心 7 公里的北下朱村，被称为 “网红直播第一村”，汇聚了 2000 多名网红，短视频从业者 5000 人。

在直播电商之都争夺战中，以广州和杭州最为激烈。据淘宝发布的《2020 淘宝直播新经济报告》显示，广州是淘宝第一大直播之城。今年 2 月以来，广州淘宝直播商家激增 4 倍，开播场次反超杭州，拿下全国第一。同时，广州在开播人数和购买力上均全国排名第一。

背倚珠三角强大制造业的 “千年商都”广州，拥有完善的供应链，但在淘宝主播数量上，略逊色于杭州一筹。杭州占比 10%，广州占比 7.38%。为此，广州市提出打造 “全国著名的直播电商之都”，培训 1 万名带货达人的口号。

与此同时，重庆和成都等西南部地区也展现着很大的潜力，除了以李子柒为代表的头部网红，近期淘宝大学直播西南分校落户重庆、快手 “直播电商总部”落户成都的消息，也颇受关注。

从北方城市来看，济南、青岛等地对于打造 “电商直播之都”都投入不小。值得注意的是，临沂是能够与义乌比肩的城市，它是位居全国第二的商品批发市场，在直播电商中走在了前列。有数据显示：临沂电商直播的交易额已超 100 亿，位居全国第三。

来源：猎云网

据南方周末统计，从 3 月开始，从省一级到区县，全国至少有 13 地陆续出台直播电商产业扶持政策。其中，有半数集中在长三角区域，西南省份有四川、重庆等地，其余为济南、青岛、广州。

从近期 21 世纪经济报道发布的 “网红城市直播指数 TOP20”来看，距离网红集中点较远的三亚也表现的很突出。近期，三亚电商直播基地落户三亚市互联网双创中心，将围绕三亚特色旅游业、特色农业、跨境电商、食品加工等领域，推动当地电商经济发展。

随着海南自贸港建设的不断深入，直播电商这一新兴商业模式也将成为三亚城市发展、企业升级的重要抓手，未来可期。

除了出台重磅政策吸引电商主播之外，6 月 28 日，国内首档电商主播选拔类真人秀《奋斗吧！主播》，由优酷、淘宝直播、天猫、联合出品，将通过为期三个月的海选、PK、淘汰赛的方式，最终决出 11 位获胜者。获胜者将在 2020 年天猫双 11 狂欢夜集体 “出道”，成为新一代 “超级主播”。

据悉，参赛主播不仅有机会与明星同台 battle，还能获得阿里生态流量扶持，共享阿里全球商品供应链。

“抢”电商主播背后

在抢 “电商主播”大战中，以广州和杭州两个省会城市的抢人力度最为疯狂。其中，余杭区最引发关注的是提出了 “开展直播人才认定”，对具有行业引领力、影响力的直播电商人才最高可通过联席认定为 “国家级领军人才”。

从落地政策的细则来说，根据杭州余杭区的政策，MCN 机构独家签约主播年带货销售额 5 亿元以上的，经联系认定可获 500 万元奖励；主播可申请不同人才认定，享受购房补贴、子女入学等便利。

蚊子会是一家位于余杭区的头部 MCN 机构，其创始人吴蚊米告诉猎云网，政策的出台，肯定是对企业的莫大鼓励，不仅仅是奖金，更多的是知道政府对发展这一块业务的决心。作为企业来说，也能够吸引到更多优质人才。公司目前正在申报，已经收到政府给到的前期 10 万元奖金。

吴蚊米介绍，公司旗下的许多主播都符合条件，公司第一批申报上去的主播名单中，有三位最终符合人才评定体系，其中 @fashion 美美搭符合 D 级人才；@小丫 MOMO 符合 E 级人才，@彩色娃娃 amy 符合 F 级人才。

吴蚊米也坦言，（政策）肯定还是对头部机构影响大，金字塔效应在这个行业很明显。对腰部以上都很有利，毕竟有不同层级的奖励。当然，企业也不能依赖政策，还是要扎扎实实把商家和主播两端服务做好。

来源：企业供图

杭州福基文化传媒有限公司是位于滨江区的一家 MCN 机构，在其负责人邹影看来，在直播风口上，顺势成长了一批人。但这个事情终归要平复的，不可能一直都在爆发期，增长起来的这些人肯定还是比较头部的。

邹影表示，像雪梨一次坑位费就是 40—50 万，如果说（政策）一年给到 40 到 50 万，没有足够的吸引力，是不足以让她从滨江区搬到余杭区做这些事情。相对而言，政策对一些原生类的 MCN 机构吸引力可能还是蛮大的，像免房租等，但是有一个问题是，他们没有能力做到这样一个体量的主播，这个就是矛盾点。

针对不同地区 MCN 机构的发展，邹影的感受是北京氛围偏传统一点，杭州因为电商基因比较强，打法跟传统的不一样，更激进一点、竞争更强一点，节奏也更快一点，电商供应链加上媒体媒介，都是比较灵活的，杭州就靠圈内关系合作，生态比较好。

她认为，“人人都是网红”的时代还会继续扩散开来，对 MCN 机构来说，只要不是投机性的，都是机会。

上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽认为，政策主要还是起到一个高调宣布姿态的作用，特别是广州和杭州市。上海市是因为李佳琦真正引进以后才爆出的新闻。确实像业内人士所言，高端人才政策一般是针对头部主播的，而目前市场情况来看，更多的是中腰部主播，甚至更多是素人。

崔丽丽建议，各地区不如将重点着眼于本地人才的培育，培育和实训的机制，辅导或者扶持以网络营销师为创业方向的一些政策，这样可能来得更实际。

总体而言的话，崔丽丽认为，各地区最好是能做好高中低不同层次，外来引进结合本地培育相结合的多层次、多维度的政策体系，不仅仅针对人才，而且还要关注行业发展所必须的生态主体所需的一些服务、政策等方面。

电商主播面临的问题

有观点认为城市引进一个头部主播，就相当于引进一座甚至几座超级购物中心。抢电商主播背后，是关乎城市未来发展命运的竞争。

然而，头部主播毕竟是 “可遇不可求”，并且像李佳琦的美 ONE、薇娅的谦寻等，他们都已经形成自己的团队与成熟的运作机制。对于年收入过亿的主播而言，政府给的 “恩惠”，是否能够吸引他们到来，还未可知。

据 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从主播等级分类来看，中国直播电商行业带货主播的二八效应明显，头部主播占比相对较少，占比仅为占比 2.16%，肩部主播占比 5.93%，而腰部和尾部主播分别为 53.53% 和 38.8%。

从职业结构看，长尾主播占据大多数。长尾主播大多是迫于经济压力或冲动选择带货主播作为职业，成长初期依靠微薄的保底薪资生活并且蹿红速度慢，心理压力大。此外，主播带货的经验很难成为跨行业择业的敲门砖，长期职业发展道路较窄。

其实，从过去抢游戏主播到抢秀场主播，再到现在抢电商主播，基本都是经历一番狂热之后，最后趋于冷静，留下极少数的头部主播和众多的普通主播。

随着电商直播的火爆，人才缺口日益增大，是不争的事实。今年 3 月，智联招聘发布《2020 年春季直播产业人才报告》显示，春节之后直播行业招聘需求同比大涨 132%，淘宝直播相关职业平均月薪达到 9845 元。甚至，为了尽快招揽人才，七成直播岗位都不设学历和经验要求。

作为连接品牌与消费者之间的 “桥梁”，公众对主播的专业度也更加关注。此前，北京某企业负责人耿新华（化名）曾告诉 21Tech，和小沈阳合作了一场直播，卖一款白酒。当晚下单 20 多单，第二天一看退货 16 单。没想到带货效果这么差，好在对方退回了 1.5 万元坑位费。

在政策的 “东风”之下，也需谨防这些流量造假、刷单等现象恶意滋生。尤其近期明星主播的高坑位费与惨淡销售额，备受业内关注。据 21 世纪经济报道，许多流量商家利用程序算法提供机械性服务，1 万个播放量被以 5 元的低廉价格售出；KPI 考核、面子工程、资本利益，在各方需求的推动下，共同堆砌起直播带货流量的虚假繁荣。

蚊子会 MCN 机构创始人吴蚊米表示，流量红利以后，电商主播到了真刀真枪拼实力来进行竞争，考验的是主播的综合实力和主播背后机构团队的精细化运营。

各地区在抢主播大战过程中，促进电商主播更加专业化、行业更加规范化，更为重要。