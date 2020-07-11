外媒：台积电 6 月营收环比大增，或预示苹果 A14 处理器已大规模出货

7 月 11 日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电已公布了 6 月份的营收，创下新高，或预示着用于苹果今秋新 iPhone 的 A14 处理器已大规模出货。

台积电是在周五公布 6 月份的营收的，他们的月度营收，通常在次月 10 日公布。官网的信息显示，台积电 6 月份营收 1208.78 亿新台币，折合约 41 亿美元。这是 1999 年至今的 22 年里，台积电的月度营收首次超过 1200 亿新台币。

营收创下新高，可能与苹果今秋新 iPhone 将搭载 A14 处理器有关。从 2016 年 iPhone 7 系列所搭载的 A10 处理器开始，台积电就是苹果 A 系列处理器的独家代工商，今秋新 iPhone 将搭载的 A14 处理器也是台积电独家代工，采用目前最先进的 5nm 工艺。

关于苹果 A14 处理器的量产时间，外媒有不同的报道，部分外媒是报道台积电在 4 月份就已开始量产 A14 处理器，也有外媒报道是 6 月底才开始量产。

但从往年新 iPhone 的量产时间、发布时间、上市时间来看，苹果的 A14 处理器已到了大规模量产的时间点，经过封装测试之后，再交由 iPhone 代工商组装，如果关键的处理器再不大规模量产，就将影响新 iPhone 的量产事宜。

同 5 月份相比，台积电 6 月份的营收增加 270.59 亿新台币，环比大增 28.8%。环比出现如此大幅的增长，很有可能就是大客户的新品大规模出货。

另外，5nm 工艺是目前行业最先进的工艺，台积电的在今年也才大规模量产，是全新的工艺，在其他工艺满负荷生产的情况下，新工艺的大规模量产，也就会使台积电的营收大规模增加。

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