华为主导首个软件定义摄像机国际标准诞生

IT之家 7 月 11 日消息 根据华为机器视觉的消息,2020 年 6 月 22 日 - 7 月 3 日,国际电信联盟第十六研究组(简称 ITU-T SG16)召开全体会议,来自中国、美国、德国、日本、瑞士、加拿大、英国、韩国、巴西等国代表共同参与本次线上会议。

据介绍,会上通过了软件定义摄像机技术要求标准的报批:F.SDC《Requirements for software-defined camera》(标准号 ITU-T F.735.1),同时通过了一项软件定义摄像机架构及接口协议标准的立项:H.SDC《Architecture and protocols for software-defined camera》。

上述两项国际标准均在 Q12/SG16 会议提出并开展,并在本次 ITU-T 的全体会议上得到最终立项及发布确认。

F.735.1:Requirements for software-defined camera(面向软件定义摄像机的技术要求)

F.735.1: Requirements for software-defined camera定义了软件定义摄像机的功能架构,主要应用场景及技术要求,对推动监控设备向节约用户硬件投入,可持续更新智能应用,开放接口支持算法不断迭代演进的方向发展,同时对推动智能应用的生命周期管理及应用具有重要意义。

H.SDC: Architecture and protocols for software-defined camera (面向软件定义摄像机的架构及协议要求)

H.SDC:Architecture and protocols for software-defined camera于本次会议立项成功,该标准将着重于定义软件定义摄像机系统架构及服务化接口协议,可向上层应用开发者提供开发智能应用所需要的摄像机基本硬件及软件资源,指导ISV厂商依据接口开发符合软件定义摄像机的算法应用,实现硬件资源的高效利用,牵引行业向摄像机支持多算法集成及可持续迭代的方向发展。

什么是软件定义摄像机?

IT之家在华为官网了解到,华为首创软件定义摄像机理念,明确三大核心标准暨拥有专业AI芯片、开放的摄像机OS、开放的算法和应用生态。

华为软件定义摄像机(Software-Defined Camera,简称SDC)分为X(eXtra)、M(Magic)、C(Credible)三大系列。

· eXtra(X)系列:超强算力AI芯片加持,以全算法合集,打造智能新高度

· Magic(M)系列:轻算力,轻智能,适配单一场景智能化需求,打造普惠级AI产品

· Credible(C)系列: 极简运维实现高质量视频检测,以超高清视频,实现超凡体验