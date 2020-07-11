英特尔宋继强：当下正面临着 “智能 X 效应”的重大机遇

7 月 11 日下午消息，2020 世界人工智能大会云端峰会期间，英特尔中国研究院院长宋继强发表主题演讲。

宋继强表示，现在我们已经进入到了智能时代，有了无线互联、人工智能这样的技术，还有许多的事物都可以加入智能化的行列，再加上强大的云中心，这就给我们构造了一个实现 “智能 X 效应”的机会。

“什么叫 “智能 X 效应”呢？就是说我们可以充分利用智能和联网把它们和越来越多的智能设备连接在一起，充分利用它们所产生的数据去挖掘其中的产业价值，然后再利用无所不在的云和边缘计算推动产业的升级。”他提到，当我们能够抓住这样一个智能化机遇的时候，就能大幅推动业务增值、促进跨产业的融合、解决人类的重大挑战。

但如果我们没能很好地利用智能技术，错失了这样的机会，就有可能被淘汰。所以 “智能 X 效应”是现在的一个重大机遇，2020 年也是一个重大的时间关口，这个时候是一个非常好的节点来做各种各样智能化的改造。

宋继强表示，如果万物都可以被智能化，都可以产生数据和处理数据，再互相之间传输数据，就会发现数据量是爆炸性的，呈指数性在增长的。“这就要求我们同样也需要用指数级的能力去处理它，这个能力分成三种：一是计算，二是存储，三是连接。智能的指数级创新也会分为这三个层面来看，再把它们组合起来，来驱动实现各个产业和科技的升级。”

据其介绍，英特尔在这个领域提出了用六大技术支柱来驱动智能创新。“我们在 2017 年的时候就确立了以数据为中心的转型目标，在 2018 年我们提出了六大技术支柱的战略。”

这六个技术支柱从底层到高层是：制程和封装技术；XPU 架构；多层级内存存储技术；互联；安全机制；One API。

在这个全新的智能 X 时代，宋继强认为，把 AI、5G 和边缘用乘法效应融合在一起是最好的，通过 “AI × 5G × 边缘”可以把人工智能融入方方面面。AI 可以为 5G 更好的服务，5G 也可以进一步把 AI 的能力扩展到很多地方去。

他提到，如今在万物云化的情况下，我们每天生活的城市就成为了一个能够让我们利用这些转折性技术，去驱动未来智能城市生活发展的理想场所。这里面的转折性技术指的是：5G、智能化、智能边缘。

“具体来看，如果说我们对智能的边缘计算要有一个深入理解，就一定要看它在不同的垂直领域是怎样订制落地方案的。因为每一个不同领域所需要的技术方案是不太一样的，比如智慧教育、智慧农业和智能健康，它们的方案都是不一样的，从端到端（这意味着从云、到网络、到边缘、再到设备）都需要有专门的它自己的解决方案。”

宋继强指出，所以我们看到对于未来 “AI x 5G x 智能边缘”驱动的这些各种各样的产业，都需要有面向实际需求的整体解决方案。