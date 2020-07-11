《英雄联盟》：正研发升级版 “送人头 / 挂机”检测系统

IT之家7月11日消息 今天《英雄联盟》官方发表文章，谈到了《英雄联盟》行为系统新功能。

首先，《英雄联盟》承认就治理游戏中的破坏行为而言，近年来并没有取得太多进展。

官方希望这次的尝试可以改写这一局面，而在第一阶段，《英雄联盟》会把重心放在“直接影响游戏结果” 的行为上，官方将其定义为故意导致游戏失败或故意降低本队胜算的行为，包括故意送人头、蓄意捣乱、消极游戏、挂机以及故意退出游戏等。

IT之家了解到，目前，第一个实验已经展开，官方在英雄选择阶段加入了举报和屏蔽功能，这一实验的目的是收集游戏开始前的行为数据，用来判断可以在哪些方面采取怎样的可行措施。

最后，《英雄联盟》表示，以下三个项目将在英雄选择阶段的举报与屏蔽测试后推出：