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《英雄联盟》：正研发升级版 “送人头 / 挂机”检测系统

2020/7/11 19:00:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家7月11日消息 今天《英雄联盟》官方发表文章，谈到了《英雄联盟》行为系统新功能。

首先，《英雄联盟》承认就治理游戏中的破坏行为而言，近年来并没有取得太多进展

官方希望这次的尝试可以改写这一局面，而在第一阶段，《英雄联盟》会把重心放在“直接影响游戏结果” 的行为上，官方将其定义为故意导致游戏失败或故意降低本队胜算的行为，包括故意送人头、蓄意捣乱、消极游戏、挂机以及故意退出游戏等

IT之家了解到，目前，第一个实验已经展开，官方在英雄选择阶段加入了举报和屏蔽功能，这一实验的目的是收集游戏开始前的行为数据，用来判断可以在哪些方面采取怎样的可行措施。

最后，《英雄联盟》表示，以下三个项目将在英雄选择阶段的举报与屏蔽测试后推出：

● 《召唤师守则》已经很久没更新了，它代表了《英雄联盟》玩家应具备的素养与价值观。我们将更明确地指出哪些行为被视为破坏游戏，以及这些行为所导致的后果。作为《英雄联盟》游戏体验的根本，我们会继续完善行为准则，为解决游戏中的破坏行为提供指导。

我们目前正针对故意送人头以及发呆/挂机行为研发升级版的自动检测系统，以便高效、准确地识别这些行为

 ○ 尽管改善此系统的首要目的是加强上述行为的检测能力，但我们也在关注其它行为并筹划改进相应的检测系统。

● 我们还在研究如何改进发现挂机行为后的措施。这些措施不仅要考虑提高挂机惩罚对游戏的影响，还需衡量如何将挂机对玩家的影响降到最低。

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关键词：英雄联盟送人头挂机

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