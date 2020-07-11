腾讯斥资 142 亿港元推股权激励，三万员工人均受益 44 万

7 月 10 日晚，腾讯控股在港交所公告称，将根据股份奖励计划发行 2664 万股新股份，拟授予不少于 29700 位受奖励人士。以 532.81 港元 / 股的认购标准计算，腾讯本次股权激励计划或将斥资 142 亿港元。

按照该计划，受奖励人士将人均获得约 897 股。截至 7 月 10 日港股收盘，腾讯的股价为 546.5 港元。以该收盘价计算，人均获得奖励的股票市值在 49.02 万港元左右（折合人民币约 44 万）。

腾讯公告表示，发行的目的旨在嘉许奖励人士所作出的贡献，并吸引及挽留本集团持续经营及发展所需的人才。

根据腾讯股权奖励计划方案，有资格获选的参与者人员包括腾讯集团成员公司、投资实体、商业伙伴的任何雇员、专家、顾问、代理，包括行政人员、高级职员以及董事。

该奖励股份将由独立受托人购入，成本由腾讯公司支付。而授予各奖励人士的奖励股份数目则由各奖励人士的职位、经验及表现决定。新股份配发后，独立受托人须以信托方式为奖励人士持有该等新股份，并于董事会于授出奖励时订明的相关归属条件符合时，将该等股份无偿转让予奖励人士。

根据腾讯最新一季财报数据，截至 2020 年一季度末，腾讯员工数量为 64238 名，一季度的单季总酬金成本为人民币 151.43 亿元，即第一季度腾讯公司员工人均平均薪酬为 23 万左右，月均近 8 万。

2019 年腾讯亦曾进行过两次大规模股权激励。2019 年 12 月 2 日，腾讯控股公告称，于 2019 年 12 月 2 日授出合共 5.27 万份购股权以认购股份，行使价为每股 335.84 港元。2019 年 7 月 8 日，腾讯奖励了 3418 万股给 23271 人，总市值约 120 亿港元，人均奖励约 50 万港元。