安卓手表与 Apple Watch 最基本的差距，大概就在性能表现上了，性能不够，再精美的智能手表也无异于「大号手环」。

和手机领域一样，高通芯在安卓手表中同样扮演着最重要的角色，但自从 2018 年高通发布了针对可穿戴设备的 Wear 3100 平台后，就再也没有过任何迭代升级，更不用说 Wear 3100 其实就是 2016 年 Wear 2100 的小改款，实际上两者的性能并没有质的差别。

图源：Qualcomm

但好在前几天，高通总算是想起来自己还有可穿戴设备芯片的业务，发布了最新的 Wear 4100+ 平台，可以说这是一次跨越了整整 4 年的代际升级（Wear 3100 只是 2016 年 Wear 2100 的小改款）。得益于这次换代，或许你的下一部安卓手表可能会有更出色的体验。

跨越代际的性能升级

骁龙 Wear 4100+ 这次的升级重点，主要围绕着性能和续航两方面展开。

性能表现上，Wear 4100+ 相较于上一代，CPU 性能提升 85%，内存速度提升 85%，GPU 速度提升 2.5 倍，摄像头性能提升 2 倍（支持 800万 + 1600 万像素双摄像头）。

图源：Qualcomm



具体来看，Wear 4100+ 由上一代的 28nm 工艺升级为 12nm 工艺，核心架构由 4 核 A7 升级为 4 核 A53，主频由 1.1GHz 猛增至 1.7GHz，GPU 也升级为 Adreno A504，内存频率提升至 750MHz。协处理器方面，骁龙 4100+ 带来了更智能的 AON 协处理器，支持更丰富的情境模式，色彩支持由 16 色升级为 64K 色，另外针对计步、心率监测、闹钟、触觉功能等也提供了更好的体验。

图源：Qualcomm



在发布会上，高通提出可穿戴设备的「5/95 定律」，意思就是我们在使用智能手表时，仅有 5% 的时间会做出真实交互，比如控制音乐播放、回复信息、测试心率、移动支付等，而其余的 95% 仅仅是单纯的佩戴，或者看个时间而已。

所以针对这种使用情况，Wear 4100+ 采用了像智能手机 SoC 一样的大小核架构，可以让两个核心处理自己能力范围内的工作，以免造成不必要的性能和续航浪费。而在续航上，也正因为工艺制程的提升和大小核的架构，使得 Wear 4100+ 相比于上代有着 25% 的续航提升。

安卓手表的困局

补足性能是最重要的一点，但对于安卓手表来说，还有更多难题需要解决。

最难解决的就是谷歌 Wear OS 造成的体验不佳，它就像早期的 Android 系统一样，功能不算健全，体验也不够完善。但细究原因，其实是谷歌作为安卓手表领域的重要推手，既没有明确的战略目标，也没有相应的硬件产品，所以这几年 Wear OS 的升级不痛不痒，像是为了更新在更新，没有明确的迭代方向，因此谷歌并没有给合作厂商起到示范作用，导致安卓手表阵营就像是一支群龙无首的队伍，这么多年都成不了气候。而反观 Apple Watch，硬件方面，S 系列芯片每年都有着大幅的性能提升；软件方面，watchOS 更是造就了一流的互联互通体验，在此基础上苹果还瞄准了健康和运动领域精准发力，使其具备了独特的优势。

图源：Google Wear OS 官网

因此在这种困局之下，Wear OS 也逐渐失去了厂商的支持。Wear OS 诞生于 2014 年，当时还叫 Android Wear，最早该系统得到了三星 Gear Live 和 LG G Watch 的支持，后来还有华为 Watch 和 Moto 360 的跟进，但由于当时 Android Wear 系统完成度较低，尽管这些手表有着靓丽的外观，但在体验上远远没有达到消费者预期的效果，所以 2018 年升级至 Wear OS 的时候，已经失去了三星和华为等很多大厂的支持，其中三星更是在后来的手表产品上采用了自家的 Tizen 手表系统。

图源：SAMSUNG

无独有偶，当安卓手机厂商出于构建自家生态的需要，把目光重新对准智能手表时，Wear OS 同样遭到了嫌弃。去年发布的小米手表便采用了基于 Wear OS 深度定制的 MIUI For Watch 系统，但市场反响并不算好。而另一款更为出色的 OPPO Watch 则干脆抛弃了 Wear OS，而选择「魔改 Android」，事实上深度定制或者说魔改 Android 的做法，早年间出门问问的 TicWatch 也做过，推出了自家的 TicWear OS 手表系统，这也从侧面证明了无论是之前还是当下的 Wear OS 确实不能满足硬件厂商的需求，好像谷歌努力了这么多年，在厂商眼里只换来了一个「方向错了」的结果。

图源：@OPPO健康 官微

既然谷歌不行，那厂商们只能自食其力了，具体方法大家很熟悉，就是基于 Wear OS 或者 Android 深度定制自家的手表系统。这也是 Android 手机曾经走过的老路，Wear OS 开源的特性同样给予了厂商们自由发挥改造的空间，也许用不了多长时间，Wear OS 就会形成如今 Andriod 手机系统的局面，只是系统碎片化的问题同样又会在手表端上演，而谷歌一直奉行的开放精神，恐怕也只能束缚在各个厂商构建的生态闭环里了。

安卓手表的未来会更好吗？

智能手表是刚需吗？明显不是，但消费者永远会有新的需求出现，不可否认现在已经有越来越多的人希望通过手表获取自己的睡眠情况，或者是运动数据，当然了，以后也一定会有人希望用手表及时处理一些轻量化的任务。与手机相比，智能手表可以随时戴在腕上，更具私密性和安全性，而相比手环，手表的算力又更加强大，所以智能手表更适合承载一些私密的、稍重度的应用（相比手环），比如个人健康、运动监测、钱包、信息回复、智能助理等。

图源：Google Wear OS 官网

很明显，智能手表依然拥有着广阔的发展前景，在今年 Canalys 公布的报告中，全球第一季度智能手表的出货量同比增长了 12%，而在中国市场中这个数据是 66%。值得一提的是，在细分市场中，步步高旗下的小天才儿童手表占有非常高的份额，因为受限于儿童不方便使用手机，所以具备一定连接性，可使用轻度应用，并且可通话的智能手表就成了最好的选择，而在更多的细分市场中，比如老人市场和医疗领域，相信智能手表也会有适合的用武之地。

Canalys：2020 Q1 全球智能手表市场份额

回到主题，安卓手表的崛起，只有高通的推进是远远不够的，就像 Apple Watch 的成功也不是一蹴而就的，苹果同样得在不断地摸爬滚打中，才能找到智能手表的精准定位；同样也要在年复一年的打磨下，才能不断的提升 S 系列芯片的性能。毫无疑问，这背后需要付出巨大的努力，更要有一百二十分的决心。尽管现在安卓手表的前景依然充满未知数，但只要不断地探索，相信一定会得到市场和消费者的积极反馈。