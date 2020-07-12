二十年前的互联网长啥样？回味互联网的青葱岁月

对于年轻一代的人来说，他们生来就是处于一个成熟的互联网包裹之下。如果说十年前的记忆，还停留在朦朦胧胧的Baidu与淘宝上，那么二十年前，对于他们而言则是完完全全的空白了。2017 年，一名来自捷克的网页设计师开发了这个网站，将各大网站的上世纪截图以时间线方式保留了下来，进而打造出了这个线上 “网页博物馆”。

想知道二十年前的互联网都长什么样？一起来看看吧。



1. Google

1998 年的 Google

1998 年是互联网的狂热期，大量的网民上网搜索资料，而以搜索引擎著称的 Google，很快便成为大家的不二之选。与现在不同，当年的人们对于互联网的认知还远不深入，甚至很多操作都亟待普及。因此你会在那个时代的网站中，看到很多引导性语言。与此同时，I’m Feeling Lucky（中文译为 “手气不错”）也成为了 Google 的一大特色。

这项功能可以说是现代网络人工智能的雏形，与传统输入关键字得到一串搜索结果不同，I’m Feeling Lucky 会自动打开位于搜索列表排行第一的网站（当前关键词）。因此从某种程度上说，它也在考验着 Google 的搜索准确度。为什么叫做 I’m Feeling Lucky 呢？很简单，如果该按钮帮你打开的网站（Google 搜索结果排名第一的网站）正是你所需要的，那就意味着——你太幸运了！

Google 首页的演变史（动图）

2. TAOBAO

2003 年的 TAOBAO

相比大洋彼岸的 Google，TAOBAO 对于万千中国人来说更加熟悉。尽管已经跨入 21 世纪，但当我们猛得回过头，看一看 2003 年的初代淘宝时，仍然会不禁地 “哇”一声，“你确定…… 这个不是 XX 山寨网站？”，“难道…… 我当年第一台数码相机就是从这个网站上买的……

作为国内第一大电商平台，淘宝网自然也经历了由小到大的发展历程。在它的首个版本中，你能明显看到大量的引导性文字，“第一次来？这边请免费开户！”、“新搜索引擎终于发布了！”、“真心换诚信—货到再付钱—还可退换货”……。甚至在下方的商品栏中，还能看到消失以久的 “拍卖模式”。

随着大家对于网络购物的不断认可，以及淘宝网日趋稳固的江湖地位，后来的 TAOBAO 已经越来越像一个综合性买卖平台，我不需要告诉你该怎么做！只是帮你更快地找到你所需要的商品就可以了！

3. Hao123

2003 年的 Hao123

在中国互联网的发展历程上，hao123 一直都是神一样的存在。当年尽管已经有Baidu、Google 这样一些专业搜索引擎，但大量的中国网民并不清楚究竟还有多少好玩的网站可供访问。hao123 正是瞄准了这个契机，它的网页设计很简单，甚至思路也说不出有多高明，只不过是在特定的时间用特定的方式解决了大众网民的一个特定需求而已。而正是这些看似平平常常的 “特定”，将 hao123 推到了一个非常高的江湖地位，也让它的开发者李兴平轻轻松松赚到第一桶金。

尽管后期随着搜索引擎、门户网站、浏览器等快速介入，hao123 的市场空间被快速蚕食。但时至今日，它仍然可以保持周均 800 万左右的 PV 浏览量以及日均 400 万左右的 IP 访问量（数据来自 Alexa 排名），不得不说也算一个奇迹了！

2020 年的 hao123

4. 微软

1996 年的微软

和其他国外网站相比，微软在中国用户心中一直有着很高的地位。也正是因为其操作系统在全球拥有的重大影响力，使得微软公司的网页很少去追求所谓的潮流，只是将自家软件的风格融入进来即可。在这组设计图中，我们可以清楚地看到 1996 年的 Win95 风格、2000 年的 Win2K 风格、2002 年的 Luna 风格（WinXP）、2010 年的 Windows Live 风格、2016 年的 Modern UI（Win10），以及 2020 年的 Fluent 风格（Win10）。事实上这些同样也在影响着整个设计领域，这或许就是领袖的魅力吧！

微软首页的演变史（动图）

5. Adobe

1996 年的 Adobe

作为设计界的翘楚，Adobe 网站则带有浓浓的设计味道。即便是上个世纪的 1996 年，我们也能看到很多不同于其他公司的设计元素在里面。和微软一样，Adobe 网站也是尽可能将当年最新版产品 UI，融入到自身网页设计中。正如它的产品线由浅变深一样，Adobe 的网站设计也在同步发生着改变，同样也在彰显着二十余年间设计领域的变化趋势。

6. Yahoo

1994 年的 Yahoo（雅虎）

对于绝大多数中国人来说，Yahoo（雅虎）这个名字并不突出。或许只是在偶然听到的国外报道中，只言片语地听上一耳朵。但如果我们退回到二十年前，它的地位其实就像国内的网易一样如日中天。然而就是这样一位互联网中的 “巨鳄”，你能想像 1994 年的它仅仅是一块比 hao123 还简陋的 “文字板”么！

随着互联网与网页技术的不断发展，Yahoo 的业务慢慢拓展至搜索、商城、邮箱、即时通讯……，其网页也在不断地顺应这些变化。然而可惜的是，和其他对手相比，Yahoo 的网站似乎总是 “慢”上一拍，一直没有在设计方面打开自己的风格。而在门户网站日渐式微的今天，这种情况又能持续多久呢！

7. 其他网站

除了上面介绍的这些 “大牌”网站外，这个博物馆中还保留着很多小众网站。看看二十年前，再看看今天，或许我们才能真正感受到，这些年间互联网蓬勃发展的种种变化。下面这些截图，就是一些小众或者不被中国用户所熟知的网站（很多都是国外网站），看到这里，你心里又会是一个什么感受呢！

曾经 TAOBAO 的最大对手——ebay

另一业界大拿——Apple

传说中的 “油管”——YouTube

麦当劳蜀黍来啦！额，96 年的画风颇有喜感

Space-X，喜欢太空的小伙伴应该知道它

曾经的 NOKIA，小编第一台手机就是它！

一直充满童趣的乐高（LEGO）

写在最后

以上展示的仅仅是这个网页博物馆的冰山一角，除此之外，作者还很用心地设计了画廊、时间线、Flash 动画、旧软件、网页设计历史等多组标题分类。读者也能借助浏览、搜索、行业、风格标签（比如极简、复古、拼贴、装饰感等）等不同维度浏览网站内容。

如果你也想要游览一下二十年前的网络世界，那就来这里转转吧。

Web Design Museum