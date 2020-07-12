受够流氓新闻弹窗？这款良心阅读器可以拯救你

在电脑看新闻的体验有多么蛋疼？不用开启专门的新闻网站，仿佛每天都有无数的软件向往你的脑袋里塞资讯。浏览器也好，杀毒软件也好，甚至连 Flash 这样的插件，都给你生造一个流氓新闻弹窗。这些新闻弹窗烦人不说，推送的内容还低俗不堪。要如何才能在 PC 上清爽地看新闻？今天就来给大家介绍一款神兵利器。

各种新闻弹窗烦不胜烦，怎样才能安安静静看新闻？

这是一款 RSS 阅读器。对于很多年轻的网友来说，RSS 这个名词可能有点陌生。简单来说只要某个网站支持 RSS，你订阅了 RSS 后，一旦网站更新了内容，就会推送到你面前。这时候，我们就需要一款像 Fluent Reader 这样的 RSS 阅读器，可以同时订阅很多网站的 RSS，聚合这些网站的内容后，不需要到处跑就可以读到你感兴趣的所有东西了。



RSS 渐渐冷门，Google Reader 已成往昔

RSS 一度被认为是互联网资讯阅读的未来。和现在流行的微信公众号之类的订阅平台相比，它并不需要微信这样的第三方平台。但或许也因为这点，RSS 在商业路上走得很不顺利——RSS 让网站给读者提供纯净的阅读体验，减少了广告生存的空间，商业公司没有动机大力推广 RSS，支持 RSS 的网站也慢慢减少，RSS 渐渐销声匿迹。连最经典的线上 RSS 阅读器 Google Reader，也退出了历史舞台。

但无论如何，RSS 的失败不是因为体验差，它带来的阅读体验还是非常出色的。把话题转回来，来看看今天介绍的这款 Fluent Reader 的表现吧。

Fluent Reader 是最近新涌现的一款 RSS 阅读器，RSS 领域居然还能冒出新产品，这的确令人感到惊喜。Fluent Reader 支持多个平台，Windows 10 可以直接从应用商店中下载，其他平台可以点击下面的链接访问 Fluent Reader 的 GitHub 页面获取更多版本。

Fluent Reader 是一款免费且开源的软件。在 Windows 10 商店中，你可能会看到它标有价格，但其实它能够无限期免费试用，而且功能界面完全没有区别，商店中的售价只是用于提供打赏通道。Fluent Reader 安装完成后，首次开启并不会呈现任何内容。你需要在其中添加 RSS 源，才可以阅读各类资讯。



Win10 商店中的 Fluent Reader，其实是可以无限期免费试用的

第一次开启啥都不会有

在 Fluent Reader 中添加 RSS 源很简单，进入设置面板即可看到相应的选项。将 RSS 源的 URL 填入其中即可。

进入设置，可以添加订阅源

有的朋友可能会问，要怎么才能找到 RSS 源？其实很多资讯网站自己就有提供，找到页面上的 RSS 按钮，点击后，复制相应的 URL 即可。如果不知道有什么 RSS 源可订阅，也可以用搜索引擎直接寻找，网上有不少人整理出了值得订阅的 RSS 源列表。

资讯网站可能会有 RSS 按钮

点击按钮，即可获得 RSS 源的地址

添加了 RSS 源后，Fluent Reader 还支持将 RSS 源分组，这些大家可以自行调整。

来看看 Fluent Reader 的阅读体验吧。添加了 RSS 源后，Fluent Reader 就会自动刷出资讯文章来了。Fluent Reader 的界面还是非常华丽的，其实从名字就可以看出，这是一款遵循微软 Windows 10 Fluent Design 设计的软件，如此漂亮也就情理之中了。那么 Windows 10 什么时候才能全面转向 Fluent Design 呢？希望微软抓紧吧。

Fluent Reader 界面，非常好看

Fluent Reader 的阅读体验非常好。它可以切换不同的界面，而且阅读文章的时候完全没有广告，文章排版非常整齐，滑动也相当流畅，而且还没有广告。可以说，Fluent Reader 体现了 RSS 阅读器的优势，给用户带来了非常纯粹的阅读体验。

可以切换不同的视图

切换不同的 RSS 源

总的来说，作为曾经一度流行、现在却又被冷落的技术，RSS 能够迎来 Fluent Reader 这样一款高质量的阅读器，的确是一件幸事。如果你喜欢 RSS 纯粹的阅读体验，不妨尝试一下 Fluent Reader 吧。

Fluent Reader

Fluent Reader GitHub 主页