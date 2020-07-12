Python 的 import 分段工具 isort 5.0.8 与 5.0.9 正式发布

isort 发布了 5.0.8 与 5.0.9 版本，这是一个可自动对 Python 的 import 语句进行排序和分段的工具，它可将大量的 import 结构转成非常适合阅读的排版，提供了一个命令行工具、Python 库和 Kate 插件。

5.0.8 中，修复了两个 bug：

Windows 上的新行检测问题。

修复 git hook 问题。

5.0.9 中修复了在嵌套部分中导入头部会导致检查错误问题。

更新说明