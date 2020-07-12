消息称印度政府要求地方法院不要解封中国 App 禁令

据外媒报道，据两名知情人士提供的消息和法律备案文件显示，印度政府已向拉贾斯坦邦高等法院提出请求，要求阻止针对中国应用封禁令的任何挑战行为。

今年 6 月份，印度电子信息技术部 (NIC)宣布封禁 59 款中国公司开发的应用程序，包括字节跳动旗下热门短视频分享应用 TikTok（抖音海外版）、阿里巴巴的 UC 浏览器以及微信等，称它们 “对印度主权和完整构成威胁”。

两名直接了解这份申请的知情人士表示，印度政府已向拉贾斯坦邦高等法院提交了所谓的警告通知，暗示其预计将有一家或多家公司挑战印度电子信息技术部的禁令。

印度律师表示，此类警告通常是为了防止在没有听取政府意见的情况下做出有利于公司的裁决。其中一位消息人士称，这份文件是在周五提交的，此前没有被报道过。

印度副总检察长拉吉达克 · 拉斯托吉 (RajDeepak Rastogi)签署的法庭文件称：“在听取申请者 (政府)在这件事上的意见之前，什么都不要做。” 这份文件称，通过禁止这些应用程序的命令是为了保护 “印度移动和互联网用户的利益，确保印度网络空间的安全和主权”。

目前尚不清楚印度政府为何与拉贾斯坦邦法院接洽，以及是否计划在其他地方提交类似的请愿书。印度电子信息技术部没有立即回复记者的置评请求，印度法院不会对案件发表评论。

此前，中国曾对该禁令表示强烈担忧，该禁令可能损及上述公司的扩张计划并导致就业岗位流失，并称其可能违反世界贸易组织 (WTO)规则。

目前还没有任何中国公司发起法律挑战，业内消息人士表示，他们正在等待印度政府的进一步澄清。印度电子信息技术部最近要求与这 59 款应用程序相关的公司在三周内回答一份详细问卷，阐述其业务结构和数据存储做法。

封禁这些应用程序的决定震惊了字节跳动等公司，该公司将印度视为 TikTok 的最重要增长市场之一，并计划在印度投资 10 亿美元。